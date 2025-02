Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny

"Musíme se sejít a promluvit si," vzkázal Trumpovi podle světových agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Schůzka by se podle něj měla uskutečnit ještě před Trumpovým setkáním s Putinem. Kdy na něj dojde, dosud jasné není. Zároveň vyzval Trumpa, aby byl více než jen prostředníkem a "naslouchačem" Putina. "Opravdu chci, aby to bylo víc než jen zprostředkování, to nestačí," dodal Zelenskyj.