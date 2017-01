Nová vláda, nejvlivnější lidé, majetek, byznysové linky. Představujeme "Svět podle Trumpa"

Už na konci loňského roku Donald Trump slíbil, že začne od prvního dne v úřadě naplňovat svůj stodenní plán, který „udělá z Ameriky znovu skvělou zemi“. Vše podstatné, co v jeho rámci slíbil, by tedy měl stihnout do 29. dubna 2017.

Podívejte se, které avizované kroky může nový prezident USA udělat sám, ke kterým bude nejspíš potřebovat souhlas amerického Kongresu a u jakých plánů se bez širší podpory neobejde.

V obou komorách Kongresu sice mají většinu Trumpovi republikáni. Není ale jisté, zda budou pro všechny plány prezidenta automaticky hlasovat.

Přehled jednotlivých témat připravil americký deník The New York Times. Sliby jsou v jednotlivých kategoriích seřazeny podle toho, jak moc o nich Trump mluvil.

Co může Donald Trump udělat bez souhlasu Kongresu Zastavit přistěhovalectví ze států, ve kterých je „rozšířený terorismus“. Trump si myslí, že tyto imigranty nejde důkladně prověřit.

Zamezit nekalým praktikám v mezinárodním obchodu, které mají podle Trumpa negativní dopad na běžné Američany.

Vybrat kandidáta na soudce Nejvyššího soudu, který by nahradil zesnulého Antonina Scaliu. Trump už loni v květnu zveřejnil seznam 21 jmen, ze kterých chce nového soudce vybírat. Jde pouze o konzervativní kandidáty. Jeho volbu ale musí ještě schválit Senát.

Opustit Transpacifické partnerství (TPP), které Trump považuje za nevýhodné pro americkou ekonomiku. Spolupráce se týká zaměstnanosti, hospodářského růstu nebo konkurenceschopnosti. Členy partnerství jsou vedle USA třeba Austrálie, Mexiko nebo Japonsko.

Označit Čínu za měnového manipulátora, čímž by jí de facto vyhlásil obchodní válku. Peking podle Trumpa uměle nadhodnocuje svoji měnu jüan, aby byl světově konkurenceschopnější. Tím ale podle nového amerického prezidenta Číňané poškozují podnikatele ve Spojených státech.

Omezit federální regulace, tedy byrokracii, kterou Trump vnímá jako jednu z hlavních překážek pro podnikatele. Nový americký prezident slíbil, že při schválení každé nové federální regulace úřady pod jeho vedením zároveň dvě existující zruší.

Zrušit některá opatření na ochranu životního prostředí, která zavedl jeho předchůdce Barack Obama. Trump už sice některé své výroky o globálním oteplování zmírnil, ekologicky zaměřeným prezidentem USA ale zřejmě nebude. Podporuje například uhelné elektrárny a rozvoj těžby ropy.

Zrušit některá Obamova omezení na použití a nošení zbraní. Podle Trumpa na ně mají Američané právo.

Schválit ropovod Keystone XL spojující USA a Kanadu. Obama ho zablokoval kvůli obavám o životní prostředí.

Omezit možnosti lobbistů ve Washingtonu. Trump chce povolit úředníkům amerického Bílého domu, aby mohli pracovat jako lobbisté až pět let poté, co opustí svoji funkci. Dosud je přitom limit rok nebo dva podle toho, jakou funkci zaměstnanci v úřadu prezidenta USA zastávají.

Zastavit nábor pracovníků do federálních institucí a agentur. Podle Trumpových plánů by se přijímání nových zaměstnanců radikálně omezilo a na některá uvolněná místa by se už nesháněla náhrada.

Zrušit ochranu některých ilegálních přistěhovalců, kterou zavedl Barack Obama. Jde hlavně o ochranu těch, kteří přišli do USA jako děti.

Přestat posílat americké peníze na programy OSN, které se týkají globálních klimatických změn. Jde například o projekty, které pomáhají rozvojovým zemím omezit emise skleníkových plynů.

Navrhnout ústavní dodatek, který by od Kongresu vyžadoval při hlasování dvoutřetinovou většinu. K čemu bude Donald Trump možná potřebovat souhlas Kongresu Deportovat z USA nelegální imigranty, kteří spáchali nějaký zločin. Podobné hromadné vyhoštění by se podle Trumpových odhadů mohlo týkat dvou až tří milionů přistěhovalců.

Znovu projednat Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). Tu USA uzavřely v roce 1994 s Kanadou a Mexikem.

Zavést speciální „cla“ na americké společnosti, které přesunou svá sídla do zahraničí.

Zastavit financování amerických měst, která nedostatečně spolupracují s federálními přistěhovaleckými úřady a hromadí se v nich větší počet nelegálních imigrantů. K čemu bude Donald Trump určitě potřebovat souhlas Kongresu Zrušit Obamovu rozsáhlou zdravotní reformu, tzv. Obamacare. Ta měla poskytnout dostupnou zdravotní péči nepojištěným Američanům.

Opevnit americkou hranici s Mexikem. V rámci boje s nelegálními přistěhovalci se Trump opakovaně vyslovil pro vybudování zdi podél jižní hranice USA. Později připustil, že by stačil jen plot.

Zrušit společný základ výuky v amerických školách, jakési osnovy, které ale tamní školy využívají na dobrovolné bázi. Není proto jasné, jak přesně by takový krok vypadal.

Prosadit nový bezpečnostní zákon, který má mimo jiné usnadnit deportaci imigrantů, změnit výdaje na zbrojení nebo zlepšit zdravotní péči pro válečné veterány.

Snížit daně. Trump prosazuje jednodušší a nižší daně pro většinu Američanů i firem. Výrazně chce taky omezit daň z nemovitosti.

Přijmout zákon na obnovu infrastruktury. Trump do ní chce investovat až bilion dolarů.

Přijmout etický zákon, tedy omezit lobbing ve Washingtonu.

Omezit také lobbing bývalých členů Kongresu. Jeho zaměstnanci by se podle Trumpa neměli pět let po odchodu ze své práce živit jako lobbisté.

Přijmout zákon o dětské péči, který by snížil daně Američanům, kteří se doma starají o děti.

Přijmout zákon, který by vytvořil nový policejní útvar, zaměřující se na násilné zločiny. Zároveň by koordinoval další bezpečnostní agentury, které se této oblasti věnují.

