Švédský ostrov Gotland se chystá na možnost vojenské invaze z Ruska

Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Svoji přítomnost na strategicky důležitém místě v Baltském moři posiluje nejen švédská armáda, ale objevily se i civilní iniciativy, které mají podpořit odolnost ostrova, pokud by se Rusko rozhodlo otestovat odhodlání Severoatlantické aliance. Napsal to na svém webu list The Guardian.
„Pokud jste schopni kontrolovat Gotland, jste schopni kontrolovat i Baltské moře,“ prohlásil velitel švédské jednotky na Gotlandu Andreas Gustafsson. „Takže musíme udržet kontrolu nad Gotlandem. Kvůli Švédsku, ale také pro NATO,“ dodal.
Gotland, kde žije asi 60 tisíc obyvatel, je oblíbenou dovolenkovou destinací Švédů. Leží necelých 100 kilometrů východně od švédské pevniny a přibližně 250 kilometrů severozápadně od Kaliningradské oblasti - ruského regionu vklíněného mezi Polsko a Litvu. Je považován za ideální místo, kde by mohl chtít ruský prezident Vladimir Putin svůj opěrný bod v Baltském moři, píše server.
Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je podle něj překvapivý útok na Gotland, ať už ze vzduchu nebo z moře, označen jako jedna ze sedmi potenciálních situací, které vyžadují prioritní plánování. Podle švédské armády je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v Baltském moři a kontrolovat vstup posil do pobaltských států.
Na vrcholu studené války měl Gotland čtyři pluky a při plné mobilizaci ho mohlo chránit 25 tisíc vojáků, píše server s tím, že v roce 2005 byl poslední z pluků - uskupení P18 - zrušen a zbyl tam jen zredukovaný prapor. To se však v posledních letech začalo kvůli obavám z Ruska měnit. Armáda pluk P18 v roce 2018 na Gotlandu obnovila a ten roste nebývalou rychlostí, kterou zintenzivnila ruská invaze na Ukrajinu, uvádí The Guardian.
Neutrální Švédsko se po ruském vpádu do sousední země v roce 2022 rozhodlo společně s Finskem vstoupit do NATO a na Gotlandu se začala konat vojenská cvičení Severoatlantické aliance. Stockholm také navyšuje obranné výdaje, letos plánuje investovat do obrany 2,8 procenta HDP a v příštích letech chce obranný rozpočet dále zvyšovat. Byť přitom podle Gustafssona čelí obtížím, protože výdaje na obranu zvyšují i další evropské země, a také shání vojenské vybavení, které není hned k dispozici.
Prozatím podle Gustafssona neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku na Gotland, byť ji nelze vyloučit. Švédsko avizovalo, že v případě ruského útoku je připraveno se bránit. Po mobilizaci činí bojová skupina určená pro obranu ostrova přibližně 4500 vojáků, píše The Guardian, podle něhož Švédové doufají, že militarizace místa zafunguje jako dostatečný odstrašující prostředek.
Gotland funguje jako testovací platforma pro obranu celého Švédska, zejména ohledně zapojení civilistů, píše dále server. Například devětačtyřicetiletá Eva Rinbladová založila skupinu pro připravenost na mimořádné události a ta na radu gotlandského programu Stark socken (Silná obec) začala provádět inventuru zásob v regionu, včetně vody. Rinbladová také plánuje zřídit bezpečnostní centrum pro případ nouze, na které by se lidé ze sousedství mohli obrátit pro aktuální informace, teplo, nabití telefonu, možnost vaření nebo i přespání.
Podle ředitele švédské agentury pro civilní obranu a odolnost (MSB) Mikaela Frisella je zapotřebí k obraně Gotlandu nejen vojenská přítomnost, ale i silná, robustní a odolná civilní obrana. Případný útok by mohl narušit dodávky na ostrov. „Pracujeme na tom, aby byl Gotland co nejvíce soběstačný,“ uvedl. Úřady posilují mimo jiné i záchranné složky na ostrově a využívají přitom zkušenosti Ukrajinců, včetně toho, jak prohledávat poničené budovy, nakládat s nevybuchlou municí nebo jak zvládat hromadná neštěstí.
Mohlo by vás také zajímat: Video reportéra Aktuálně.cz z vojenského cvičení NATO „Spring Storm“ kousek od hranic s Ruskem.
Ve srílanské věznici vypukly nepokoje, vyžádaly si přes 20 obětí
Při nedělních násilnostech ve věznici na Srí Lance bylo zabito 25 lidí a sto dalších utrpělo zranění. S odvoláním na policejní a zdravotnické zdroje to v pondělí uvedla agentura Reuters, zatímco agentura AFP uvádí 23 mrtvých. Za potyčkami stojí dvě znesvářené skupiny, které obchodují s drogami.
ŽIVĚ Zelenskyj požaduje mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN po nočních útocích
Ruské ministerstvo obrany v pondělí informovalo o "masivním" útoku na Kyjev a další cíle za použití raket a dronů. Při útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly agentury s odvoláním na ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo 11 lidí a přes 60 dalších utrpělo zranění. Rusko na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony, uvedlo dnes ukrajinské letectvo.
Jaká je doopravdy Bára Basiková? Vary uvedou časosběrný dokument Heleny Třeštíkové
Mimořádný dokumentární film Heleny Třeštíkové zachycuje padesát let života jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény – Báry Basikové. Sleduje její pestrou kariéru, která začala na rockových scénách, pokračovala v muzikálových rolích a vrcholila populárními hity. Autentický filmový deník ale odhaluje i důležité momenty z jejího soukromého života, včetně dosud nezveřejněných záběrů.
Harvey Keitel na karlovarském festivalu uvedl gangsterku Špinavé ulice
Čestný host karlovarského festivalu americký herec Harvey Keitel ve Velkém sálu Thermalu v neděli uvedl kriminální thriller Špinavé ulice z roku 1973. Přes pozdní hodinu vítalo Keitela před hotelem Thermal mnoho lidí. Slavný herec se s nimi pozdravil a rozdal několik podpisů.
Mladí farmáři objevili díru na trhu. Češi chtějí ekologicky farmařit, skoupili předplatné na bedýnky
Ještě jim nebylo ani třicet, ale už se společně vydali na neobvyklou životní a podnikatelskou cestu. Na dvou hektarech pole na Pardubicku založili farmu a hospodaří na ní tak, jak se na polích pracovalo před nástupem průmyslu. Holýma rukama, bez zemědělských strojů, bez chemických hnojiv a postřiků. Jdou cestou komunitou podporovaného zemědělství – mají podílníky, kteří si platí roční předplatné.