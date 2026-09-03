Švédsko se chystá na nejhorší scénář. Nacvičuje pohřby, počítá i s půl milionem mrtvých

Pytle na mrtvé, figuríny představující padlé vojáky, kněz pronášející poslední modlitby či zátěžové testy chladicích zařízení. I tak vypadá příprava Švédska na případný válečný konflikt. Země, která byla po více než dvě století neutrální, se kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě vrací k plánování scénářů, které ještě před pár lety působily téměř nepředstavitelně.
Součástí rozsáhlého vojenského cvičení Aurora 26, které se konalo na přelomu dubna a května, byl i donedávna neobvyklý nácvik: Švédská armáda si v rámci manévrů vyzkoušela, jak by v případě války nakládala s velkým množstvím padlých.
Do akce se zapojilo víc než 300 vojáků a přes 500 figurín, které zastupovaly oběti na bojišti. Výcvik v podobném rozsahu Švédsko naposledy uspořádalo na počátku 50. let.
Nácvik navíc nebyl jen záležitostí armády. Spolupracovala na něm také švédská církev, daňový úřad a úřad odpovědný za odvody. Testoval se celý řetězec úkonů – od vyzvednutí a identifikace těl přes informování spojeneckých ambasád a Mezinárodního výboru Červeného kříže až po samotný pohřeb s vojenskými poctami.
Jak upozornil specializovaný server Defence24, šlo o vůbec první společný nácvik celého procesu za účasti všech dotčených institucí. Tamní úřady zdůraznily, že cílem nebylo strašit počty obětí, ale otestovat koordinaci státu při zvládání rozsáhlých ztrát, odhalit slabá místa v logistice a přiblížit dopady skutečného konfliktu.
Kapacita pro půl milionu mrtvých
Nácvik péče o padlé je jen jednou částí širšího švédského plánování. Skandinávská země má dlouhodobě připravený systém pro případ rozsáhlého ozbrojeného konfliktu, který počítá i s možností velkého počtu mrtvých.
Zásadní roli v něm hraje Švédská církev, která je ze zákona odpovědná za pohřebnictví téměř v celé zemi. Podle platných plánů musí být v každé z více než 1200 švédských farností k dispozici kapacita pro pohřbení nejméně pěti procent místního obyvatelstva. V celostátním měřítku to odpovídá přibližně 500 tisícům lidí.
Nejde však o odhad, že by v případné válce skutečně mělo zemřít půl milionu Švédů. Číslo pochází z plánování civilní obrany z dob studené války a zahrnuje potenciální vojenské a civilní oběti.
„Abychom mohli plánovat, potřebujeme odhad,“ vysvětlil pro deník Le Monde Jan-Olof Olsson ze švédského úřadu pro civilní obranu. Podle něj samotná existence takového plánu neznamená, že úřady očekávají tak vysoké ztráty.
Přesto je rozsah příprav pozoruhodný. Švédská církev otevřeně přiznává, že by v případě rozsáhlého konfliktu takový nápor sama nezvládla. Podle celostátní koordinátorky pohřebnictví švédské církve Anki Bondessonové by instituce při dlouhodobém ručním kopání hrobů pro velké množství zemřelých potřebovala pomoc dalších úřadů i veřejnosti.
Švédové zároveň počítají s tím, že krematoria nemusí mít v krizové situaci dostatek elektřiny a paliva, jelikož nepatří mezi kritickou infrastrukturu s nejvyšší prioritou dodávek. Pokud by jejich provoz na daném místě nebyl možný, ostatky by se musely svážet do fungujících zařízení v okolí.
Švédsko není ve válce, ale ani v míru
Přípravy na nejhorší scénář se však netýkají pouze obětí. Aurora 26 bylo zejména největším švédským vojenským cvičením od 90. let a zapojilo se do něj přibližně 18 tisíc vojáků ze 13 zemí.
Součástí manévrů byl mimo jiné výcvik v boji proti dronům, na němž se podíleli ukrajinští experti s přímými zkušenostmi z fronty. Vojáci ze Spojených států, Nizozemska, Francie, Polska a dalších aliančních zemí operovali na jihu Švédska, strategickém ostrově Gotland i ve vodách Baltského moře.
Švédsko přitom ještě před několika lety obdobné scénáře řešilo jen okrajově. Země zůstala neutrální během obou světových válek i studené války a její armáda byla naposledy nasazena v roce 1814. Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu však Švédsko v roce 2024 vstoupilo do NATO a jeho přístup k vlastní bezpečnosti se začal výrazně měnit.
„Ve Švédsku může vypuknout válka,“ varoval už začátkem roku 2024 ministr pro civilní obranu Carl-Oscar Bohlin. O rok později premiér Ulf Kristersson situaci popsal slovy: „Švédsko není ve válce. Ale zároveň zde nevládne mír.“
Švédská vláda proto postupně obnovuje koncept takzvané totální obrany, tedy doktríny, v níž se na obranyschopnosti státu nepodílí pouze armáda, ale celá společnost od státních úřadů přes samosprávy až po soukromé firmy a civilní obyvatelstvo.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.
Romance z vlaku. Dokonalý den je opravdu film o lásce, ale dusí ho plakátovost
Do kin zamířila další česká romantická komedie s generickým plakátem, trailerem a zčásti i obsazením. Dokonalý den od režiséra neškodné pohodovky Prázdniny s Broučkem ale díky všeobecně bídné konkurenci přece jen vyčnívá, protože o lásce skutečně je, než aby ji pouze předstíral.
Třeba ho to vrátí mezi lidi, věští expert. Krutovláda Pogačara se prý může rozpadnout
První týden cyklistické Vuelty byl od Tadeje Pogačara plný úsměvů. Od začátku vedl, navyšoval si náskok a zdálo se, že si v pohodě odškrtne jedno z posledních vítězství, které mu v úžasném portfoliu ještě chybí. Po sobotním pádu však musel 27letý Slovinec odstoupit a rázem vyvstaly otázky týkající se jeho budoucnosti.
Mysleli, že se stačí osprchovat. Změna tělesného pachu může upozornit na cukrovku i ledviny
Změnu tělesného pachu bývá snadné vysvětlit vedrem, stresem, jídlem nebo zhoršenou hygienou. Někdy ale tělo podobným způsobem upozorňuje na problém, který se odehrává uvnitř našeho organismu. Zpozornět je podle farmaceutky vhodné především tehdy, pokud nový pach vznikne bez zjevné příčiny, přetrvává nebo se k němu přidají další obtíže.
Oblíbený trik na snížení pokuty v Chorvatsku končí. Úřady proti řidičům přitvrdily
V Chorvatsku hojně využívaná praxe, kdy šlo pokutu udělenou dopravní policií takřka vždy výrazně snížit, je minulostí. Byla až příliš úspěšná a státní úřady pod náporem žádostí kolabovaly.