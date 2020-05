Švédská cesta zatím k imunitě nevede. Protilátky má minimum lidí, ukázaly testy

Ve Švédsku se i bez nařízené karantény a bez větších omezení běžného života zatím nakazilo koronavirem jen minimum lidí. Z testování v metropoli Stockholmu vyplynulo, že protilátky proti viru SARS-CoV-2 má v krvi jen 7,3 procenta obyvatel a že ani liberální přístup v boji s nemocí covid-19 nejspíš nepomůže rychle vybudovat kolektivní imunitu, napsal deník The Guardian.

O výsledku pravidelného testování protilátek v krvi informovala ve středu agentura Reuters. Vzorky z konce dubna ukázaly, že nejvíce lidí, kteří nákazu koronavirem prodělali, je ve švédském hlavním městě. Ve zbytku země má protilátky něco kolem tří až čtyř procent populace.

Úřad pro veřejné zdraví předpovídal, že na začátku května by měla protilátky mít až čtvrtina obyvatel. Hlavní epidemiolog Anders Tegnell ale na tiskové konferenci tvrdil, že nejnovější údaje nejsou překvapením. "Je to o něco méně, než jsme čekali, asi o pár procent… Ale v podstatě to odpovídá našim modelům," uvedl. Testy podle něj vypovídají o situaci z konce dubna a nyní podle něj protilátky pravděpodobně má asi 20 procent lidí.

Matematik Tom Britton, který modely vývoje kolektivní imunity pomáhal sestavit, nicméně vyjádřil určité pochybnosti. "Znamená to buď to, že kalkulace, které jsme provedli já a úřad jsou chybné, což je možné, ale pokud je tomu tak, pak mě překvapuje, jak moc jsme se mýlili," řekl listu Dagens Nyheter. Dalším vysvětlením je podle něj to, že se koronavirem nakazilo více lidí, ale ne všem se vytvořily v krvi protilátky.

Přístup švédské vlády, které i v době sílící nákazy nechala otevřené školy, obchody či restaurace, má podporu obyvatel, ale někteří odborníci jej kritizují. Infektolog Björn Olsen z univerzity v Uppsale řekl, že postup kabinetu je "nebezpečný a nerealistický". "Myslím, že kolektivní imunita je ještě daleko a možná jí ani nedosáhneme," komentoval výsledky nejnovějších testů.

Statistiky týkající se počtu obětí ukázaly, že v uplynulém týdnu ve Švédsku v denním průměru po přepočtení na milion obyvatel zemřelo nejvíce lidí s covidem-19 v Evropě. Od začátku epidemie má ovšem skandinávská země stále nižší počet obětí v přepočtu na milion obyvatel než Británie, Španělsko, Itálie, Belgie a Francie.

Celkem se v desetimilionové zemi nákaza potvrdila u 32 172 lidí, 3871 z nich zemřelo.