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Zahraničí

Ruské vojenské letouny provokovaly u východní hranice NATO, Finové i Švédi vyslali stíhačky

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,Reuters
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Finské a švédské stíhačky ve čtvrtek vzlétly proti skupině ruských vojenských letounů nad Finským zálivem. Stroje obou zemí ruskou formaci lokalizovaly a identifikovaly v mezinárodním vzdušném prostoru. Mezi letouny se nacházel transportní stroj a několik stíhaček.

Polský vzdušný prostor tento týden pomáhaly chránit také české stíhačky JAS-39 Gripen, které v regionu působí v rámci aliančních úkolů. Snímek je ilustrační.
Polský vzdušný prostor tento týden pomáhaly chránit také české stíhačky JAS-39 Gripen, které v regionu působí v rámci aliančních úkolů. Snímek je ilustrační.Foto: Armáda ČR
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Finské letectvo v pátek uvedlo, že zásah proběhl v rámci širší finsko-švédské spolupráce při monitorování a ochraně vzdušného prostoru obou zemí. Finský záliv leží mezi Finskem a Estonskem a na východě zasahuje až k ruské Leningradské oblasti.

Incident přichází v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO. Státy sousedící s Ruskem v posledních měsících opakovaně hlásily narušení nebo přiblížení ruských vojenských letounů a dronů ke svému vzdušnému prostoru.

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Jen ve středu pronikl z Kaliningradské oblasti do Polska ruský vojenský vrtulník Mi-8. Podle polské armády se dostal přibližně 300 metrů za hranici a v polském vzdušném prostoru zůstal 42 sekund. Polsko proti němu vyslalo stíhačky a uvedlo protivzdušnou obranu do pohotovosti.

Polský vzdušný prostor tento týden pomáhaly chránit také české stíhačky JAS-39 Gripen, které v regionu působí v rámci aliančních úkolů.

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