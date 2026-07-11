Svědci popírají, že migrant zastřelený ICE ohrožoval policisty, jak tvrdí úřad

Tři svědci popírají tvrzení amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), že jeho agent zastřelil tento týden mexického migranta v sebeobraně. Podle nich Mexičan na agenty ICE nenajížděl dodávkou, jak tvrdí ICE, uvádí americká média s odkazem na právníka, kteří s muži mluvil v detenčním zařízení. Trojice byla se zastřeleným Lorenzem Salgadem Araujem ve stejné dodávce.
Advokát Hugo Balderas-Ibarra uvedl, že tři muži vypověděli, že Salgado svou dodávkou agenty ICE neohrožoval, jak naopak tvrdí úřad. „Potvrdili, že agent ICE se v žádném okamžiku nenacházel přímo před vozem,“ uvedl advokát.
Podle svědků příslušník úřadu střílel z boku. Advokát také kritizoval úřady, protož podle něj na svědky tlačí, aby souhlasili s dobrovolnou deportací. To by vyšetřování smrtelné střelby velmi ztížilo.
Agenti ICE zastřelil Salgado v úterý v Houstonu při pokusu o zadržení. Muž po střelném zranění břicha zemřel. ICE tvrdí, že příslušníci jednali v sebeobraně, protože je Salgado ohrožoval svým vozem. Agenti však neměli na sobě kamery, které nebyly umístěny ani na jejich vozech.
Dvaapadesátiletý Salgado, který pracoval ve stavebnictví, žil ve Spojených státech zhruba 35 let. Měl čistý trestní rejstřík. Podle rodiny Salgado zažádal o povolení k pobytu a celý proces se blížil ke zdárnému konci. Rodina také poukázala, že vozy agentů ICE byly neoznačené, což mohlo v Salgadovi vzbudit obavy z napadení či pokusu o krádež.
Sebeobranou argumentoval ICE i v dalších dvou případech, kdy jeho agenti zastřelili Američany Alexe Prettiho a Renée Nicole Goodovou. V těchto případech svědci a záznamy z kamer zpochybnili oficiální verzi úřadů. Salgadovo zastřelení začaly prošetřovat i místní úřady.
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Alex Pretti, kterého v lednu smrtelně postřelili federální agenti, se ostal s úřady do fyzického střetu už 11 dní před svou smrtí.
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