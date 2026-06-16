Švéd nutil manželku k placenému sexu, dostal čtyři roky vězení

Švédský soud v úterý potrestal čtyřmi roky a pěti měsíci vězení 61letého muže, který pohrůžkami nutil v letech 2022 až 2025 manželku k placenému sexuálnímu styku se 120 muži. V případu, který šokoval obyvatele skandinávské země, se podle soudu dopustil zvláště těžkého kuplířství a pokusu o znásilnění, informovala agentura AFP.
Muž ze severního Švédska je ve vazbě od loňského října, kdy jeho manželka vše oznámila policii. Státní zástupkyně Ida Annerstedtová při procesu řekla, že žena měla ze svého manžela velký strach. Podle soudu jí muž vyhrožoval, že když jej neposlechne, „probudí v něm monstrum.“
Soudce Johan Ahlberg v úterý uvedl, že muž svou manželku „nemilosrdně vykořisťoval“ a že organizoval návštěvy klientů za účelem placeného sexu.
„Zjistili jsme, že muž ovlivňoval svou ženu a tlačil na ni, aby na sobě předváděla sexuální praktiky, přenášela je online, přijímala další sexuální klienty a snažila se přesvědčit sousedy a klienty, aby s ní měli sex,“ prohlásil soudce podle AFP.
Švédské zákony trestají kuplířství i placení za sex ze strany klientů, netrestají ale sexuální pracovnice za to, že sex nabízí, protože jsou považovány za oběti vykořisťování.
Ze zhruba 120 mužů se úřadům podařilo vypátrat 29, z nichž bylo 28 odsouzeno, z toho dva k nepodmíněným trestům vězení, napsala AFP.
Média srovnávají švédský případ s osudem Francouzky Gisèle Pelicotové, jejíž bývalý manžel Dominique Pelicot dostal předloni 20 let vězení. Pelicotovou muži po řadu let znásilňovali poté, co ji manžel omámil silnými anxiolytiky, tedy léky proti úzkosti. Na videích, která pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.
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