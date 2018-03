Své žáky chtěl vycvičit v dětskou armádu. Islamista, který plánoval útoky v Londýně, dostal doživotí

před 38 minutami

Pětadvacetiletý Umar Haque se snažil ze svých žáků na soukromé islámské škole vyhrožováním a zastrašováním vycvičit jednotku, která by páchala atentáty po celém Londýně. Nyní dostal trest nejméně 25 let vězení.

Londýn - Nejméně 25 let by měl v britském vězení strávit příznivec teroristické organizace Islámský stát (IS), který se podle soudu snažil vytvořit "armádu dětských bojovníků". Informovala o tom agentura Reuters. Pětadvacetiletý Umar Haque chtěl více než stovku dětí přimět k tomu, aby páchaly atentáty po celém Londýně.

Haque působil na malé soukromé islámské škole Lantern of Knowlegde a v madrase, náboženské škole při mešitě Ripple Road Mosque ve východním Londýně. Více než stovce dětí, které učil, pouštěl násilná a propagandistická videa. Chtěl po nich také, aby přehrávaly teroristické útoky z nedávné minulosti nebo předstíraly útoky na policisty.

Celkem měl Haque na starosti 110 dětí a jako učitel působil i přesto, že k tomu neměl žádnou kvalifikaci a zaměstnáván byl jako administrativní pracovník.

"Děti byly paralyzované strachem z Haquea, o němž byly přesvědčeny, že je napojený na teroristy a který jim vyhrožoval násilím, pokud někomu řeknou, co dělá," uvedl velitel londýnské protiteroristické jednotky Dean Haydon. Haqueovy plány označil za dlouhodobé.

"Zamýšlel své plány provést za několik let, kdy chtěl mít vytrénovanou armádu vojáků, včetně dětí," dodal Haydon.

Podle státního zástupce pětadvacetiletý muž plánoval, že jím vycvičené děti zaútočí na tři desítky cílů po celém Londýně, včetně věže se zvonem Big Ben, stráže britské královny před Buckinghamským palácem, velkých nákupních center, bank a sídel médií.

Uložení doživotního trestu s minimální dobou pobytu za mřížemi v délce 25 let předcházel na počátku března výrok soudu, kterým uznal Umara Haquea vinným mimo jiné z trestného činu přípravy teroristického útoku. Muž se k činům, ze kterých byl obžalovaný, přiznal.

"Znesvětil jste svými činy korán i islám, stejně jako zákony všech civilizovaných lidí. Doufejme, že si to uvědomíte," řekl Haqueovi soudce.