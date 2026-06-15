Kremelský Antikrist udeřil. Rusové zasáhli „pravoslavný Vatikán“

Ruský útok na Kyjevskopečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století.
Při jednom z nejtvrdších ruských útoků na Kyjev za poslední týdny rakety zasáhly také Kyjevsko-pečerskou lávru, památku UNESCO a symbol ukrajinské duchovní historie, kde po úderu vypukl rozsáhlý požár. Ukrajina mluví o útoku na kulturní i náboženské dědictví země, kterému mnozí přezdívají „pravoslavný Vatikán“.
Ruské rakety a drony v noci na pondělí znovu zasáhly ukrajinskou metropoli. Při útoku zahynuli čtyři lidé, desítky dalších byly zraněny a bez proudu se ocitlo zhruba 140 tisíc obyvatel. Největší pozornost ale vyvolal zásah jednoho z nejvýznamnějších symbolů země – Kyjevsko-pečerské lávry.
Klášterní komplex zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO a založený už v roce 1051 byl podle šéfa vojenské správy hlavního města Tymura Tkačenka vážně poškozen přímým zásahem. Nad areálem šlehaly plameny právě ve chvíli, kdy se obyvatelé Kyjeva ukrývali v podzemních krytech.
„Ruský útok na Kyjevsko-pečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století. Jde o jeden z nejzávažnějších ruských zločinů proti křesťanské kultuře,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.
Ostrou reakci vyvolal útok i mezi představiteli ukrajinské církve. „Co ještě musí kremelský Antikrist udělat, aby svět pochopil, že je nutné přijmout rozhodné kroky a zastavit ruský teror proti Ukrajině i samotným principům míru?“ uvedl na síti X metropolita Epifanij, hlava Pravoslavné církve Ukrajiny.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha oznámil, že Kyjev kvůli útoku zahájí kroky v rámci UNESCO i dalších mezinárodních institucí, aby zajistil „okamžitou a odpovídající reakci na toto státní barbarství“.
Podle ukrajinské armády Rusko během jediné noci vyslalo proti zemi 70 raket a 611 dronů. Protivzdušná obrana zničila 50 raket a 582 bezpilotních prostředků.
„Balistické rakety pro nás stále představují problém,“ řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. „Ze 34 odpálených balistických střel se podařilo sestřelit pouze 15, i když i to je velmi dobrý výsledek.“
Šlo o největší ruský útok na Ukrajinu od začátku června. Kromě historického kláštera zasáhly rakety také obytné domy a energetickou infrastrukturu.
Napětí pocítilo i sousední Polsko. Členská země Evropské unie a NATO kvůli možnému narušení vzdušného prostoru preventivně vyslala do vzduchu stíhací letouny. Později ale pohotovost odvolala s tím, že žádné narušení hranic nezaznamenala.