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Zahraničí

Kremelský Antikrist udeřil. Rusové zasáhli „pravoslavný Vatikán“

Ruský útok na Kyjevskopečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Při jednom z nejtvrdších ruských útoků na Kyjev za poslední týdny rakety zasáhly také Kyjevsko-pečerskou lávru, památku UNESCO a symbol ukrajinské duchovní historie, kde po úderu vypukl rozsáhlý požár. Ukrajina mluví o útoku na kulturní i náboženské dědictví země, kterému mnozí přezdívají „pravoslavný Vatikán“.

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Ruské rakety a drony v noci na pondělí znovu zasáhly ukrajinskou metropoli. Při útoku zahynuli čtyři lidé, desítky dalších byly zraněny a bez proudu se ocitlo zhruba 140 tisíc obyvatel. Největší pozornost ale vyvolal zásah jednoho z nejvýznamnějších symbolů země – Kyjevsko-pečerské lávry.

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Kyjevskopečerská lávra je významný pravoslavný klášterní komplex v ukrajinském Kyjevě založený roku 1051 poustevníky Feodosijem a Antonijem Pečerským.Foto: Reuters

Klášterní komplex zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO a založený už v roce 1051 byl podle šéfa vojenské správy hlavního města Tymura Tkačenka vážně poškozen přímým zásahem. Nad areálem šlehaly plameny právě ve chvíli, kdy se obyvatelé Kyjeva ukrývali v podzemních krytech.

„Ruský útok na Kyjevsko-pečerskou lávru způsobil požár chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky, jehož historie sahá až do 11. století. Jde o jeden z nejzávažnějších ruských zločinů proti křesťanské kultuře,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X.

Ostrou reakci vyvolal útok i mezi představiteli ukrajinské církve. „Co ještě musí kremelský Antikrist udělat, aby svět pochopil, že je nutné přijmout rozhodné kroky a zastavit ruský teror proti Ukrajině i samotným principům míru?“ uvedl na síti X metropolita Epifanij, hlava Pravoslavné církve Ukrajiny.

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Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha oznámil, že Kyjev kvůli útoku zahájí kroky v rámci UNESCO i dalších mezinárodních institucí, aby zajistil „okamžitou a odpovídající reakci na toto státní barbarství“.

Russia Ukraine War Veteran Potter
Záchranář zasahuje v hořícím Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodičky v areálu Kyjevskopečerské lávry, kterou během masivního útoku zasáhly ruské rakety. Foto: AP

Podle ukrajinské armády Rusko během jediné noci vyslalo proti zemi 70 raket a 611 dronů. Protivzdušná obrana zničila 50 raket a 582 bezpilotních prostředků.

„Balistické rakety pro nás stále představují problém,“ řekl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. „Ze 34 odpálených balistických střel se podařilo sestřelit pouze 15, i když i to je velmi dobrý výsledek.“

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Šlo o největší ruský útok na Ukrajinu od začátku června. Kromě historického kláštera zasáhly rakety také obytné domy a energetickou infrastrukturu.

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Napětí pocítilo i sousední Polsko. Členská země Evropské unie a NATO kvůli možnému narušení vzdušného prostoru preventivně vyslala do vzduchu stíhací letouny. Později ale pohotovost odvolala s tím, že žádné narušení hranic nezaznamenala.

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