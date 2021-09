V sušičce začalo hořet, ukazují záběry. Majitel varuje před jedním typem oblečení

Vyděšená matka musela rychle odtáhnout svého malého syna od sušičky v jedné z prádelen v thajské provincii Chaiyaphum. Dítě se zblízka fascinovaně dívalo na oblečení, které v ní začalo hořet. Někteří ze zákazníků začali sušičku hasit. Požár se podařilo uhasit až po půl hodině. Několik okolních strojů plameny poškodily, naštěstí se nikdo nezranil.

Vedoucí prádelny s názvem Otteri Wash And Dry prohlásil, že příčinou požáru mohlo být to, že se do bubnu vložilo staré oblečení, které se nemělo sušit při vysokých teplotách. „Na některých oděvech je upozornění, že se nemají dávat do sušiček, takže si myslíme, že to byl právě důvod požáru. Prověřujeme však i jiné příčiny,“ prohlásil šéf prádelny.