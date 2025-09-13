Na téhle megaspalovně odpadu si i zalyžujete. Obří Copenhill nese dvě české stopy

Ačkoliv se Copenhill tyčí v Kodani od 30. března 2017, stále patří mezi nejinovativnější architektonické projekty, které kdy vznikly na poli ekologie. Stojí za ním elitní dánský ateliér Bjarke Ingels Group (BIG), jenž má nyní na starost mimo jiné i realizaci projektu Vltavské filharmonie v Praze. Výstavba obřího koncertního sálu má podle nejoptimističtějších scénářů začít v roce 2027.
Copenhill se naproti tomu těší zájmu veřejnosti už více než osm let. Téměř 85 metrů vysokou spalovnu Amager Bakke jsme zahlédli už z kodaňského letiště Kastrup. Její výška má své opodstatnění, ročně zlikviduje zhruba 400 tisíc tun odpadu z celé Evropy - od Španělska po jih Itálie. Pro představu: tolik váží 250 tisíc fábií.
Pro zmíněné země je totiž levnější vyvézt odpad do zahraničí než ho skladovat na domácí půdě, kde spalovny pro změnu nestíhají. "Díky unikátním technologiím pak z jediného masivního komínu ve výsledku vychází jen čistá vodní pára," řekla redaktorovi Aktuálně.cz průvodkyně Tyna.
Výkonnost spalovny se pak Dánům vrací v podobě nízkouhlíkové energie. Copenhill produkuje elektřinu a teplo pro půl milionu obyvatel Kodaně hned v několika městských částech. Zdaleka to ovšem není hlavní důvod, proč si železobetonového obra místní oblíbili.
Nenápadný lyžařský ráj
Copenhill funguje nejen jako ekologický terminátor odpadu všeho druhu, ale také jako rekreační středisko, které je volně přístupné veřejnosti. Zatímco uvnitř budovy se nachází masivní kotle a trubky, v nejvyšším patře je k mání prostorný venkovní bar a vyhlídka na celou dánskou metropoli.
Hlavní atrakcí je ovšem umělá lyžařská sjezdovka. "Místo sněhu povrch pokrývá tzv. neveplast, napodobující třecí vlastnosti sněhu. Zájemci si mohou veškeré lyžařské náčiní půjčit v nedalekém skladu a vyzkoušet si nejen slalom, ale trénovat triky na několika překážkách a můstcích v nižších částech sjezdovky," vysvětlila průvodkyně.
K mání je také lezecká stěna nebo živý park se směsicí severských bylin a křovin. "S kamarádkou sem chodíme jednou za čas. Je tu klid, čerstvý vzduch. Když se nám hodně chce, občas si zaběháme i nahoru a dolů. Máme to pak místo posilovny," svěřila se redaktorovi Aktuálně.cz Emma, jedna z obyvatelek Kodaně.
Stěna českého "Pavouka"
Supermoderní spalovna odpadu má navíc dvě překvapivé české stopy. Jednu z nich je prakticky nemožné minout - na exteriéru Copenhillu totiž pracovali čeští projektanti ze společnosti Sipral.
Ta má na kontě mimo jiné i opláštění pankrácké výškové budovy V Tower či fasádu na centru Masaryčka v Novém Městě v Praze, stejně jako řadu dalších projektů po celém světě. Zakázka na exteriéru a dalších prvcích Copenhillu měla podle Sipralu stát až miliardu korun.
Druhou českou stopu ocení především skalní lezci a fanoušci tohoto adrenalinového o sportu. Copenhillovou lezeckou stěnu pokořil několikanásobný mistr světa Adam Ondra. Český "Pavouk" se o svém loňském boji s kodaňskou výzvou rozepsal i na svém webu.
"Člověk se na Copenhill cítí, jako když leze na nějaké velké hoře. Prostě neuvěřitelný zážitek. Jsem na vysoké stěny zvyklý, ale i tak mě překvapilo, jak je to exponované, a fakt jsem si užil spektakulární výhled na Kodaň a slavný most Öresund," zavzpomínal český olympionik a jeden z nejlepších lezců světa.
"Pokud nejste velezkušení vícedélkoví lezci, bude to pro vás skvělý start a trénink lezení vícedélky a zároveň zážitek na celý život. Musím říci, že Dáni, Švédi a další národy, které v Kodani žijí, musejí být šťastní. Nemusí kvůli skvělému venkovnímu lezení jezdit do hor. Pořádné dobrodružství mají přímo ve městě," vzkázal svým fanouškům Ondra.
