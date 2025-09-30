Superkrádež odhalena. Žena podvedla lidi o 1399 miliard, jak postupovala?

"Bitcoin a další kryptoměny jsou stále častěji využívány zločinci k maskování a převodu majetku, aby mohli těžit z výnosů své trestné činnosti. Tento případ, který zahrnuje největší zabavení kryptoměny ve Velké Británii, ukazuje rozsah výnosů z trestné činnosti, které mají tito podvodníci k dispozici," řekl podle BBC zástupce hlavního prokurátora Robin Weyell.
Sedmačtyřicetiletá Č'-min Čchien, známá také jako Ja-ti Čang, mezi lety 2014 až 2017 v Číně podvedla více než 128 tisíc lidí a ukradené peníze uložila v 61 tisíc bitcoinech. Investoři ve věku od 50 do 75 let podle čínských médií vložili stovky tisíc až desítky milionů jüanů (290 tisíc až 29 milionů Kč) do investic, které slibovaly denní dividendy a zaručené zisky.
Vyšetřování začalo v roce 2018, když londýnská policie obdržela tip o převodu majetku pocházejícího z trestné činnosti. Čchien se pět let vyhýbala spravedlnosti, protože s pomocí falešných dokladů uprchla z Číny do Británie, kde se pokusila vyprat ukradené peníze nákupem nemovitostí. Britské policii ve vyšetřování, které stále pokračuje, pomáhaly čínské úřady.
Odsouzené pomáhala 44letá Číňanka Ťien Wen pracující v restauraci, která prala výnosy z podvodu. Přestěhovala se z bytu nad podnikem do pronajatého domu v hodnotě několika milionů, koupila si dvě nemovitosti v Dubaji za více než půl milionu liber a přechovávala u sebe bitcoiny za více než 300 milionů liber. Wen byla loni odsouzena k šesti letům a osmi měsícům vězení.
Okradené oběti už získaly část peněz zpět v rámci kompenzačního programu zavedeného v Číně. Čchien, která se v pondělí u soudu přiznala k nelegálnímu získání a držení kryptoměny, je ve vazbě. Datum vynesení rozsudku zatím nebylo stanoveno.