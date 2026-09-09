„Pod kontrolou ruské armády je nově čtrnáct obcí, včetně města Svjatohirsk, které jsme obsadili včera,“ oznámil ruský prezident Vladimir Putin prvního září. Svjatohirsk je historické město v Doněcké oblasti, známé především svým monumentálním pravoslavným klášterním komplexem. Ukrajinci však jeho tvrzení vyvrací.
Svjatohirsk je v zóně odpovědnosti 3. armádního sboru, kterému velí generál Andrij Bileckyj, jeden z nejúspěšnějších ukrajinských velitelů a kontroverzní veterán krajně pravicového hnutí. Putinovi se vysmál přímo z centra města.
„Asi jste všichni slyšeli, že Rusové získali plnou kontrolu nad Svjatohirskem,“ říká generál ve videu natočeném přímo před místním klášterem s jeho typickými modrými věžičkami.
„Chci apelovat na ruské vojenské a politické vedení. Jsou tu nějací ruští vojáci? Nejsou, že?“ zeptal se Bileckyj teatrálně, zatímco se procházel po ulici.
„Sundejte si klaunské nosy a barevné paruky. Nedělejte ze sebe blbce! Nejenže sem ruský voják nevstoupil, ale můžete tu chodit bez problémů. I když raději s neprůstřelnou vestou,“ řekl Bileckyj. Dodal, že je klidný den a v ulicích jsou civilisté.
„Šedesátá mechanizovaná brigáda Třetího armádního sboru má město plně pod kontrolou. Vlastně je to naše týlová oblast,“ řekl generál při procházce městem.
Svjatohirsk nicméně v minulosti pod ruskou kontrolou byl. Ruská armáda město obsadila v červnu 2022. Ukrajinské ozbrojené síly ho však v září téhož roku během úspěšné charkovské protiofenzivy osvobodily a vytlačily ruské jednotky zpět za řeku Severský Doněc.
Od té doby se ruská armáda opět přiblížila, ale nachází se zhruba patnáct kilometrů daleko. Samotný Svjatohirsk je před přímým pozemním útokem chráněn řekou Severní Doněc a těžko prostupným zalesněným terénem.