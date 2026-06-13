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Zahraničí

„Sundejte ho!“ Dělníci začali z budovy Kennedyho centra odstraňovat Trumpovo jméno

ČTK,Zahraničí

Dělníci v sobotu ráno začali z fasády Kennedyho centra ve Washingtonu sundávat jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa, informovala agentura AP. V pátek totiž uplynula lhůta, kterou dal v květnu soud pro odstranění Trumpova jména z budovy a všech materiálů této kulturní instituce.

Lettering referencing U.S. President Donald Trump is removed from the facade of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, in Washington
Dělníci začínají odstraňovat z fasády Pamětního centra múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nařídil to federální soudce (13. června 2026).Foto: Reuters
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Už v pátek bylo u části budovy Kennedyho centra, na níž je i Trumpovo jméno, postaveno lešení. Kennedyho centrum ale pak požádalo soudce o prodloužení lhůty do dnešního poledne místního času, a to kvůli bouřkám.

Podle AP se v pátek před Kennedyho centrem desítky lidí fotografovaly a někteří volali na dělníky stavící lešení „sundejte ho“.

Kennedyho centrum doplnilo Trumpovo jméno do svého názvu v prosinci po rozhodnutí správní rady. Trump, který usiluje o co největší rozšíření svého jména na významných budovách či institucích, po loňském návratu do Bílého domu nahradil členy rady svými příznivci, kteří ho pak zvolili do čela tohoto orgánu.

Trump Kennedy Center
Už 12. června večer se na odstraňování Trumpova jména z budovy Kennedyho centra ve Washingtonu přišli podívat lidé, ale v pátek se dočkali jen stavby lešení.Foto: CTK

Soud ale koncem května dospěl k závěru, že přejmenování centra je věcí Kongresu. O původním pojmenování zařízení po prezidentu Johnu Fitzgeraldovi Kennedym rozhodl Kongres a jen on to může změnit, uvedl soud.

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Trumpova vláda se proti verdiktu odvolala a žádala také pozastavení odstraňování Trumpova jména z fasády i z materiálů instituce do té doby, než odvolací soud rozhodne.

Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta, který byl zavražděn v roce 1963.

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