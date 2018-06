Summit Trumpa a Putina se uskuteční v Helsinkách, potvrdil Bílý dům

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina se uskuteční 16. července v Helsinkách ve Finsku. Informaci současně potvrdil Kreml i Bílý dům. O chystaném setkání obou prezidentů informoval ve středu Putinův poradce Jurij Ušakov s tím, že další podrobnosti sdělí ve čtvrtek. Trump však již ve středu naznačil, že by se schůze mohla odehrát v Helsinkách, a to právě po vrcholném zasedání Severoatlantické aliance, které je naplánován na 11. a 12. července. Trump jako druhou variantu, kde by se mohl s Putinem setkat, uvedl Vídeň. Oba státníci se již dvakrát krátce sešli loni na okraj dvou summitů, plnohodnotná schůzka ale byla neustále odkládána.