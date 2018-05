Dramatický obrat: Trump zrušil historické setkání s Kimem v Singapuru. Není na to vhodná doba, řekl

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že summit plánovaný na 12. června v Singapuru neproběhne.

Washington/Pchjongjang - Americký prezident Donald Trump odřekl své setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, které se mělo konat 12. června v Singapuru. Není na to podle něj vhodná doba.

Trump ve čtvrtek zveřejnil dopis adresovaný Kimovi. Napsal v něm, že zrušení summitu je promarněnou šancí, ale že tak musel učinit kvůli "obrovskému hněvu a otevřenému nepřátelství" ve vůdcových nedávných prohlášeních.

Setkání s Kimem v budoucnu ale nevylučuje a těší se něj.

"Velice jsem se těšil na to, že tam s vámi budu," uvedl Trump v dopise. "Je smutné, že na základě obrovského hněvu a otevřeného nepřátelství, které se objevily ve vašem posledním prohlášení, mám pocit, že v tuto chvíli není vhodné uskutečnit toto dlouho plánované setkání."

Trump také neopomenul zmínit, že Spojené státy disponují silnějším jaderným arzenálem než KLDR. "Mluvíte o vašich jaderných schopnostech. Ale naše jsou tak masivní a mocné, že se modlím k Bohu, aby nemusely být nikdy použity," pohrozil nenápadně americký prezident v dopise.

Dodal také, že armáda Spojených států je připravena odpovědět, pokud by se KLDR rozhodla provést nějakou nerozumnou a lehkomyslnou akci.

"Pokud to bude třeba, americké síly jsou připravené," řekl Trump. O připravenosti americké armády hovořil s ministrem obrany Jamesem Mattisem. Dodal, že více než kdykoli dříve připraveny reagovat na severokorejské hrozby.

Trump doplnil, že pokud Kim v budoucnu "změní názor", má mu "zavolat nebo napsat".

Zrušením summitu hrozil i Pchjongjang

Také KLDR ve čtvrtek zopakovala hrozbu, že ze singapurského summitu sama odstoupí, a varovala před jaderným měřením sil s Washingtonem. Prohlášení náměstkyně šéfa severokorejské diplomacie Čche Son-hui zveřejnila severokorejská média.

Čche v něm nazvala amerického viceprezidenta Mikea Pence "politickou figurínou", protože přirovnal "jadernou" KLDR k Libyi, kde Muammar Kaddáfí nedokončený jaderný program vzdal, napsala agentura Reuters.

Pence tento týden v rozhovoru s televizí Fox News varoval, že by KLDR mohla skončit jako Libye za Kaddáfího, pokud nepřistoupí k jadernému odzbrojení. Čche označila Pencovy výroky za "ignorantské a hloupé".

"Jestli se s námi Spojené státy setkají v jednacím sále, nebo při jaderném střetu, záleží zcela na jejich rozhodnutí a chování," podotkla náměstkyně Čche. "Nebudeme prosit USA o dialog ani je nebudeme přesvědčovat, pokud s námi nechtějí zasednout k rozhovorům," dodala.

READ President Trump's letter to North Korean leader Kim Jong Un canceling their summit. pic.twitter.com/3xXYHwQwTC — The Associated Press (@AP) May 24, 2018

Už v půlce května přitom KLDR pohrozila zrušením singapurského summitu kvůli probíhajícímu vojenskému cvičení USA s Jižní Koreou. Pchjongjang upozornil, že se nenechá nutit do toho, aby se svého arzenálu jednostranně vzdal.

O možnosti zrušení či odložení setkání hovořil v posledních dnech také Trump, který se ke kroku ve čtvrtek i uchýlil.

Už v úterý po schůzce s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem šéf Bílého domu prohlásil, že KLDR musí splnit jisté podmínky, aby se rozhovory mohly uskutečnit. Dodal, že po druhé cestě Kima do Číny zaznamenal v přístupu severokorejského vůdce "drobnou změnu". Kim podle něj ale myslí jaderné odzbrojení vážně.

K finálnímu rozhodnutí pak americký prezident podle zdrojů televizní stanice CNN dospěl teprve ve čtvrtek ráno. Ministr Zahraničí Mike Pompeo sdělil, že se Spojené státy na summit připravovaly, ale nedostaly od Severokorejců žádné odpovědi na své dotazy.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un musí přistupovat k mírovému řešení jaderného patu na Korejském poloostrově s mnohem větší vážností, řekl v reakci na Trumpovo rozhodnutí předseda Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan.

Podle něj KLDR dlouhodobě poskytuje hojnost důvodů k pochybám o jejím závazku ke stabilitě regionu. Spojené státy proto musí pokračovat v maximálním tlaku na Severní Koreu, který podle Trumpových prohlášení donutil Pchjongjang zasednout k jednacímu stolu.

Republikánský senátor Ben Sasse, který Trumpa často kritizuje, ve čtvrtek prezidenta za zrušení summitu pochválil. "Udělal správnou věc," řekl Sasse s tím, že Kim je vraždící despota a notorický lhář. Dodal, že pokud KLDR stojí o diplomacii, tak by měla vědět, že polovičatá opatření a důraz na její nukleární program není tou správnou cestou.

Zatímco Sasse s postojem prezidenta souhlasí, demokratický senátor Bob Menendez ho kritizoval. S odkazem na Trumpovu knihu Umění obchodu (The Art of the Deal) prohlásil, že diplomatické umění je mnohem obtížnější než to obchodní. Menendez, který je nejvýše postaveným demokratem v senátním výboru pro zahraniční vztahy, konstatoval, že je ohromující, když je Trumpova vláda zaskočena tím, že KLDR se chová tak, jak se dosud chovala.

Menendez také dodal, že si není jistý tím, zda neustálé citování libyjského modelu americkou stranou je tou správnou cestou k dosažení požadovaného výsledku. Narážel tak na fakt, že viceprezident Mike Pence tento týden KLDR varoval, že by mohla skončit jako Libye za diktátora Muammara Kaddáfího, pokud nepřistoupí k jadernému odzbrojení. Severní Korea obvinila Pence, že se chová jako ignorant a hlupák.

KLDR zničila jaderné testovací středisko

Pchjongjang ve čtvrtek nicméně oznámil, že zcela zlikvidoval své hlavní jaderné testovací středisko u obce Pchunggje, kde uskutečnil všech šest svých nukleárních zkoušek. Mělo jít o vstřícné gesto před zmíněným americko-korejským summitem.

"Být uvnitř této země jen několik hodin poté, co odstřelili své jaderné středisko… byl to velice nepříjemný a nepohodlný okamžik," komentoval na Twitteru atmosféru v KLDR po Trumpově oznámení novinář CNN Will Ripley, který se právě teď v Severní Koreji nachází.

Znepokojení nad vývojem situace vyjádřil například generální tajemník OSN António Guterres. "Naprostá likvidace jaderných zbraní je priorita, úsilí k takovému cíli ale prochází vážnou krizí," uvedl Guterres. "Svět se vrací zpět," dodal.