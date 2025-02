Nedbalost, země by to neměly podepsat. Experti varují před deklarací summitu o AI

Na právě probíhajícím akčním summitu o umělé inteligenci (AI) v Paříži vyvolal kontroverzi návrh závěrečné deklarace. Podle britského deníku The Times dokument, který unikl do médií před oficiálním zveřejněním, vzedmul vlnu kritiky od odborníků na AI, a to kvůli odklonu od bezpečnostních závazků z minulosti.