Súdánští povstalci zasáhli elektrárny na jihovýchodě země a způsobili výpadky

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) dnes provedly koordinovaný dronový útok na pět elektráren na jihovýchodě země, což způsobilo rozsáhlé výpadky elektřiny. Informovala o tom agentura AFP.
V Súdánu od poloviny dubna 2023 zuří konflikt mezi armádou a povstalci, který se nyní vede především s pomocí bezpilotních letounů.
Drony zaútočily na dvě elektrárny ve státě Gezíra, na dvě ve státě Kadárif a na pátou ve státě Bílý Nil, čímž podle jednoho z vládních představitelů způsobily výpadky elektřiny v rozsáhlých oblastech těchto regionů. Ty jsou pod kontrolou armády. Podle reportéra AFP je proud v Gezíře odříznut od 2:00 (1:00 SEČ) a podle jednoho z místních panuje podobná atmosféra i v Kadárifu.
„Dodávky elektřiny se začaly zlepšovat teprve před třemi měsíci. Elektrárna zničená RSF byla akorát opravena a doufali jsme, že naše zavlažovací čerpadla budou konečně zase fungovat. Mysleli jsme si, že konečně budeme moci znovu začít obdělávat půdu, ale elektrárna byla znovu zasažena,“ řekl 54letý zemědělec z Gezíry, který už čtyři roky nemůže pořádně obdělávat svou půdu.
OSN už několikrát varovala, že opakované útoky na energetickou infrastrukturu ohrožují zdraví a přístup k základním službám milionů lidí. Výpadky při předchozích dronových útocích RSF proti elektrárnám nebo vodním přehradám často trvaly několik dní, čímž se ještě zhoršilo utrpení téměř 20 milionů lidí trpících hladem.
Armáda i povstalci zintenzivňují dronové útoky po celé zemi, které pravidelně zabíjejí desítky civilistů. Údery si za první tři říjnové týdny podle OSN vyžádaly přes 300 mrtvých a stovky zraněných.
Zhruba 50milionový Súdán byl zpustošen občanskou válkou, která podle humanitárních pracovníků připravila o život více než 200 tisíc lidí a z domovů vyhnala přes 11 milionů Súdánců.
Většina nemocnic musela zavřít, nejméně osm milionů dětí nemůže chodit do školy a rozsáhlé oblasti země už nemají přístup k základním službám. Súdán se rovněž potýká s prudce rostoucí inflací a propadem měny, která v posledních týdnech ztratila více než 25 procent své hodnoty.
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