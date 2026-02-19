Přeskočit na obsah
Benative
19. 2. Patrik
Zahraničí

„Stydím se." Syřan obžalovaný ze znásilnění si u soudu stěžoval na ženskou tlumočnici

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

U Zemského soudu v Düsseldorfu na začátku února začal proces se dvěma Syřany obžalovanými ze znásilnění mladé ženy. Hned na úvod jeden z nich uvedl, že se „stydí“, protože mu tlumočí žena.

znásilnění, násilí, ilustrační
Oběma obžalovaným hrozí až patnáct let vězení. Klíčovým důkazem mají být mimo jiné DNA stopy nalezené na těle oběti. Ilustrační obrázek.Foto: Shutterstock
Pro sedmadvacetiletou ženu šlo o běžný sobotní večer v historickém centru Düsseldorfu v Severním Porýní-Vestfálsku. Krátce před třetí hodinou ranní se ale v silně podnapilém stavu na okamžik oddělila od svých kamarádek, což se jí stalo osudným.

Podle obžaloby ji tři muži odvedli k zaparkovanému autu, kde ji postupně znásilnili na kapotě. Na činu se měli podílet třiatřicetiletý Saad A. a čtyřicetiletý Ahmed A., oba původem ze Sýrie. Třetí podezřelý je dosud na útěku.

Žena byla podle obžaloby v takovém stavu, že kvůli alkoholu téměř nereagovala a nebyla schopna se bránit. Zatímco jeden z mužů ji znásilňoval, další dva hlídali okolí, aby odehnali případné svědky, píše deník Bild.

Přesto si podezřelého chování všimli dva náhodní kolemjdoucí. Ahmed A. jim měl nejprve tvrdit, že ženu zná. Svědci později vypověděli, že se oběti posmíval a vulgárně naznačoval, že „to potřebuje“.

Když začali být svědci podezřívavější, Ahmed A. reagoval agresivně. Křičel na ně a měl jim vyhrožovat násilím Přesto se svědci rozhodli zasáhnout a všichni tři podezřelí z místa činu utekli. Svědci následně zavolali tísňovou linku a otřesenou ženu odvedli k policejní hlídce na nedalekém Burgplatzu.

Ještě té noci policie dopadla Ahmeda A. a Saada, zatímco třetímu muži se podařilo uniknout. Na začátku února s oběma zadrženými začal proces u Zemského soudu v Düsseldorfu.

Hned na úvod jednání Saad A., který nemluví německy, prostřednictvím tlumočnice prohlásil, že se „stydí za to, že mu tlumočí žena“. Přes jeho výhrady je ale jisté jedno – rozsudek vynese soudkyně. Kdy k tomu dojde, zatím není jasné.

Oběma obžalovaným hrozí až patnáct let vězení. Klíčovým důkazem mají být mimo jiné DNA stopy nalezené na těle oběti.

