Skotská premiérka Nicola Sturgeonová znovu zváží otázku nezávislosti, jakmile britská vláda předloží jasnější plán odchodu Británie z Evropské unie. Doufá, že stanovisko Londýna bude jasné letos na podzim. Sturgeonová to v neděli prohlásila v televizi ITV. Skotové už hlasovali o své nezávislosti v referendu v roce 2014, a tehdy jich většina byla pro setrvání v Británii. Skotský parlament také minulý týden zamítl klíčový zákon britské vlády o odchodu z Evropské unie. Výsledek hlasování sice není právně závazný. Podle tamního tisku by ale mohl vyvolat v zemi vážnou ústavní krizi, a to zvláště pokud by britská premiérka Theresa Mayová prosadila své plány na odchod z EU Skotsku navzdory.

autor: ČTK | před 36 minutami