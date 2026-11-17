Evropská zelená transformace může mít nepříjemné důsledky pro obranyschopnost NATO. Alianční letectvo by totiž kvůli odklonu od fosilních paliv a zavírání ropných rafinerií mohlo v případě rozsáhlého konfliktu čelit nedostatku paliva pro své operace. Varuje před tím nová studie podpořená NATO.
Zářijová studie Centra excelence NATO pro energetickou bezpečnost dospěla k závěru, že pokud by v příštím desetiletí vypukl rozsáhlý konflikt zahrnující evropské členy aliance a severoamerické posily, spotřeba vojenského letectva by mohla převýšit dostupné zásoby paliva.
Autoři studie dávají tento problém mimo jiné do souvislosti s evropskou politikou dekarbonizace, která podporuje přechod k obnovitelným zdrojům energie a přispívá k útlumu tradičního ropného průmyslu a uzavírání rafinerií, na něž se armády při vytváření strategických zásob obvykle spoléhají.
Podle údajů organizace FuelsEurope a Evropské komise ukončila od roku 2009 provoz přibližně čtvrtina evropských ropných rafinerií a Evropa tak přišla o kapacitu zpracovávat miliony barelů ropy denně. V současnosti na kontinentu zůstává zhruba 70 fungujících rafinerií, které jsou schopné dodávat letecké palivo na evropský trh.
„Z hlediska vojenské připravenosti je přístup k palivu mimořádně důležitý. NATO potřebuje spolehlivé dodávky energie, aby mohlo odrazovat protivníky a bránit se. Někdy to znamená, že potřeby společné obrany musí dostat přednost,“ cituje server Politico vysoce postaveného vojenského představitele aliance.
Ani civilní zásoby nemusí stačit
Rozsah problému ukazuje modelový scénář, který výzkumníci ve studii zpracovali. Ten počítá s rozsáhlým konfliktem v Evropě, aktivací článku 5 Severoatlantické smlouvy a rozsáhlým nasazením severoamerických jednotek.
Ani převzetí veškerého dostupného leteckého paliva určeného pro civilní sektor by podle výpočtů nedokázalo pokrýt potřeby armád. „Od roku 2035 by i úplné převzetí civilních dodávek znamenalo nedostatek 4,7 milionu tun leteckého paliva. Do roku 2050 by se tento schodek mohl vyšplhat až na 50 milionů tun,“ varují výzkumníci.
Podle autorů studie však nejde o neřešitelný problém. Členským státům doporučují zachovat stávající rafinérské kapacity, rozšířit strategické zásoby, urychlit výrobu alternativních leteckých paliv a diverzifikovat jejich dovoz. Pomoci by měla také efektivnější spotřeba paliva v armádách.
Problém připouští i šéf NATO
Studie přináší nezávislé závěry Centra excelence NATO pro energetickou bezpečnost, nikoli oficiální stanovisko celé aliance. Pracoviště se sídlem v litevském Vilniusu nicméně patří mezi významná výzkumná centra NATO v oblasti energetické bezpečnosti.
Obavy popsané ve zprávě však nedávno potvrdil také samotný generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten na okraj zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku připustil, že aliance má obavy z nedostatečných evropských rafinérských kapacit pro případ války s Ruskem.
Jak by NATO mohlo přispět k jejich posílení, zůstává otevřenou otázkou, míní jeden z evropských bezpečnostních představitelů oslovených serverem Politico. Ten zároveň zdůraznil, že nejde o důvod k opuštění zelené transformace.
K podobnému závěru dochází také mluvčí výzkumného centra. Podle něj může rozvoj alternativních paliv vyráběných přímo v Evropě naopak posílit energetickou soběstačnost kontinentu a snížit jeho závislost na mezinárodních dodavatelských řetězcích.
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