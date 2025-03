Srbové kritizují megaprojekt zetě Donalda Trumpa, má pohltit symbolické místo

Rozstřílená budova generálního štábu jugoslávské armády v centru Bělehradu je pro Srby symbolem. Připomíná bombardování silami NATO z roku 1999. Záměr srbské vlády pronajmout budovu zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredu Kushnerovi tak vyvolal obrovskou vlnu nevole a protestů. Ten chce na místě postavit obří komplex bytů, obchodů i kanceláří.

Protivládní studentské demonstrace otřásají Srbskem už tři měsíce, ale tahle byla jiná. Na jednom místě se sešli studenti i o generaci starší váleční veteráni. Spolu bránili někdejší budovu generálního štábu jugoslávské armády - tato rozstřílená budova v centru Bělehradu slouží jako jakési věčné memento bombardování silami NATO z roku 1999.

Prostor chce srbská vláda na 99 let pronajmout zeti Donalda Trumpa Jaredu Kushnerovi. Ten chce na místě postavit obří komplex, kde bude hotel, obchody, kanceláře a 1500 bytových jednotek.

Budova generálního štábu je nejen mementem bombardování z doby před 26 lety (začalo 24. března 1999), ale i kulturní památkou. Autorem projektu byl významný jugoslávský architekt Nikola Dobrović, který za první republiky studoval a pracoval v Československu (a byl mimo jiné spoluautorem paláce Luxor na Václavském náměstí - tehdy se mu ovšem říkalo palác Avion).

Aby Jared Kushner mohl na jeho místě postavit svůj prosklený mrakodrap, jsou podle zákona potřeba konkrétní náležitosti. Vyřazení budovy z Centrální evidence nemovitého kulturního dědictví musí navrhnout Památkový úřad a vláda schválit. Jenže v Bělehradě proběhla jen druhá část potřebného procesu - a to loni v listopadu, kdy budovu vláda Kushnerovi "odklepla" za 500 milionů dolarů. Alespoň podle informací The New York Times, srbská vláda celý kontrakt tají. Když se proti tomu Památkový úřad ozval, navštívili ho příslušníci tajné služby BIA a od té doby se už zaměstnanci Památkového úřadu k věci nevyjadřují.

Nápad využít lukrativní místo v centru města měl přitom samotný Donald Trump - v roce 2013 se během cesty do Srbska zmínil, že by tam chtěl vybudovat luxusní hotel. V Bělehradě tehdy jako konzultant ambiciózního urbanistického projektu Bělehrad na vodě pracoval bývalý starosta New Yorku a později Turmpův právník Rudy Guliani. V současném Kushnerově projektu je zase jako společník uveden Richard Grenell, zvláštní vyslanec pro Balkán během první Trumpovy administrativy. Nyní je Grenell, kdysi také Trumpův velvyslanec v Německu, "zvláštním vyslancem pro mimořádné mise" (podle Trumpa má jít třeba o mise ve Venezuele či Severní Koreji).

A v projektu nechybí ani účast samotného amerického prezidenta. Projekt totiž proběhne v partnerství s Trump International Hotels. "Jsme nadšeni z naší další expanze v Evropě," řekl Eric Trump letos v lednu. A hned v březnu navštívil Bělehrad i další syn amerického prezidenta Donald Trump junior. Oficiálně proto, aby se srbským autokratickým vládcem Aleksandrem Vučičem natočil podcast. Mluvčí Donalda Trumpa jr. odmítl, že by během své cesty "kdykoliv s kýmkoliv jednal o čemkoliv ohledně Trump org."