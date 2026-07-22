Studenti generace Z proti vládě. Co se děje v Indii a proč protestují „Švábi“?

Miliony mladých Indů sní o studiu medicíny. Když ale kvůli úniku zadání vláda zrušila jednu z nejdůležitějších přijímacích zkoušek v zemi, přetekl pohár jejich trpělivosti. Do ulic vyšly tisíce studentů sdružených v hnutí „Cockroach“ (Švábi). Protesty provází střety s policií a téma otřásá celou Indií.
V Dillí už několik dní protestují tisíce převážně mladých lidí. Táboří v centru města, požadují rezignaci ministra školství Dharmendry Pradhana a odmítají protest ukončit, dokud vláda nesplní jejich požadavky.
Demonstrace se mezitím změnily v největší studentskou výzvu pro premiéra Naréndru Módího od začátku jeho třetího funkčního období.
Co protesty spustilo?
Všechno začalo kvůli zkoušce NEET, která rozhoduje o přijetí na lékařské fakulty. Po testu se ukázalo, že na veřejnost předem unikly otázky.
Úřady proto zkoušku zrušily a nařídily její opakování. Pro mnoho uchazečů to znamenalo, že měsíce nebo roky příprav přišly vniveč.
Proč je zkouška NEET tak zásadní?
Jde o jedinou celostátní přijímací zkoušku na studium medicíny. Každý rok o méně než 150 tisíc míst na univerzitách soupeří zhruba dva miliony uchazečů.
Výsledek zkoušky tak může rozhodnout o celé budoucnosti mladého člověka. Mnoho rodin navíc investuje do přípravných kurzů obrovské částky, takže neúspěch znamená i velkou finanční zátěž.
Proč jsou studenti tak rozzlobení?
Nejde jen o jednu zkoušku. Mladí Indové dlouhodobě kritizují přeplněný vzdělávací systém, nedostatek studijních míst, vysokou nezaměstnanost i opakované podvody při přijímacích testech. Zrušení letošní zkoušky se pro mnoho z nich stalo poslední kapkou.
Co je hnutí „Cockroach“ neboli Švábi?
Jde o satirické studentské hnutí, které vzniklo teprve letos. Název „Cockroach“ (Šváb) má symbolizovat obyčejné mladé lidi, kteří se podle svých slov cítí politiky nahoře přehlížení, ale dokážou přežít téměř všechno.
Během několika dní hnutí získalo na Instagramu miliony sledujících a rychle se proměnilo v hlas indické generace Z.
Jak reagovala vláda?
Premiér Naréndra Módí slíbil, že viníci, kvůli kterým zadání zkoušek unikla na veřejnost, budou potrestáni. Ministr školství oznámil reformu přijímacích zkoušek a ministr zdravotnictví se sešel se zástupci protestujících. Ti ale tvrdí, že samotné sliby nestačí.
Proč protesty přerostly v násilí?
Když se desetitisíce demonstrantů pokusily dojít k parlamentu, policie proti nim nasadila slzný plyn i obušky. Přesto tisíce lidí dál zůstávají v protestním táboře a tvrdí, že odejdou až po splnění jejich požadavků.
Proč je to problém i pro premiéra Módího?
Více než polovině Indů je méně než 30 let. Právě mladí voliči stále hlasitěji upozorňují na nedostatek pracovních míst i problémy ve vzdělávání.
Opozice proto protesty podporuje a chce téma využít k dalšímu tlaku na vládu. To z původně studentské kauzy udělalo jednu z největších politických krizí současné Indie.
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