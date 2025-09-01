Studenti desítek škol v Izraeli stávkují za dohodu o příměří v Gaze

Podle listu Haarec stávkují studenti sedmi desítek škol v Izraeli a na 17 středních školách zatarasili studenti vchod na protest proti tomu, že se izraelská vláda nechce dohodnout na příměří. Ze stejného důvodu se ráno konala také demonstrace před izraelským ministerstvem pro strategické záležitosti, které vede Ron Dermer, jenž letos převzal vedení týmu vyjednávajícího o příměří.
Protivládní protesty se v zemi konaly už o víkendu. Někteří jejich účastníci opět blokovali klíčovou dálnici v Tel Avivu a zapalovali na ní tentokrát i školní lavice, napsal dnes server ToI. Desítky středoškoláků vyzvaly v neděli před začátkem roku také ke generální stávce. Policie během tohoto protestu zatkla dvě desítky lidí, včetně 17letého studenta, posléze všechny propustila.
Hamás už před dvěma týdny odsouhlasil návrh příměří dohodnutý zprostředkovateli, jimiž jsou USA, Katar a Egypt, ale izraelská vláda na něj dosud neodpověděla. Dokument počítá s propuštěním části rukojmích během 60denního příměří výměnou za stovky palestinských vězňů a s dalším jednáním o propuštění ostatních rukojmích. Těch drží v Pásmu Gazy palestinští ozbrojenci stále ještě téměř pět desítek, více než polovina je ale podle dostupných informací zřemě už po smrti.
Deník Haarec napsal, že v neděli podruhé za méně než týden zasedal izraelský bezpečnostní kabinet pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua. Ani na tomto zasedání se ale o návrhu o propuštění části rukojmích podle Haarecu nejednalo, ministři hovořili o plánu obsazení města Gaza a reakcích izraelské vlády na záměr několika dalších zemí uznat tento měsíc samostatný palestinský stát.
"Netanjahu obětuje rukojmí a vojáky na oltář svého politického přežití, na stole je přitom dohoda, kterou Hamás odsouhlasil," uvedlo dnes sdružení rodin rukojmích. Mnozí viní šéfa vlády, že se prodlužováním války jen snaží udržet co nejdéle ve funkci, jelikož jeho popularita klesá. Navíc je obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry v procesu, který začal v roce 2020.
Proti Netanjauově vládě se už od začátku roku 2023 konala řada masových demonstrací, na nichž desetitisíce a někdy i statisíce lidí protestovaly proti soudní reformě s obavami, že omezí v zemi demokracii. Několik měsíců po vypuknutí války v Gaze, kterou spustil 7. října 2023 teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na jihu Izraele, začaly skupiny Izraelců pořádat demonstrace za dohodu o příměří a propuštění rukojmích.
Účastníci manifestací, které postupně zesílily, viní vládu z nedostatečné snahy o návrat rukojmích a kritizují ji, že masivním bombardováním a operacemi v Pásmu Gazy oddaluje příměří a ohrožuje i životy rukojmích.