Influencer z Gazy dostal v Evropě stipendium. Pak se na videu přihlásil k masakru Hamásu

Student z Gazy byl suspendován z Maastrichtské univerzity poté, co se přihlásil k účasti na masakru ze 7. října 2023. Při něm útočníci z hnutí Hamás zabili kolem 1200 lidí, převážně civilistů. Samotný student byl prý „mimořádně šokován“ tím, že mu bylo studium pozastaveno, píší média. Nizozemský pravicový politik Geert Wilders studenta označil za „hamásáckou špínu“ a vyzval k jeho odchodu ze země.
K suspendaci přitom vedlo video, které Palestinec sám zveřejnil na svém instagramovém účtu. Na videu sleduje v televizi záběry z útoku ze 7. října, následně ukáže na jednoho z ozbrojených a zamaskovaných mužů na obrazovce a řekne: „Tohle jsem já.“
Podle nizozemského listu De Telegraaf má 22letý student na Instagramu přibližně 30 tisíc sledujících a pravidelně tam zveřejňuje příspěvky, včetně fotografií s džihádistickou symbolikou.
Video, v němž naznačuje svou účast na teroristickém útoku, už ze svého instagramového účtu odstranil. Mezitím se však široce rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo pobouření a kritiku. Proizraelské dokumentační centrum CIDI následně video znovu zveřejnilo na síti X, přičemž studentův obličej zakrylo. CIDI však zároveň připomnělo, že není jisté, zda ze strany studenta nešlo pouze o „velkohubé machrování“.
Maastrichtská univerzita, kde je student zapsaný, zveřejnění videa potvrdila. Mluvčí školy Koen Augustijn řekl nizozemskému listu Observant, že suspendování není trestem, ale opatřením, které má nejprve vedení univerzity dát čas zjistit, co se opravdu stalo a jak by mělo postupovat. Upozornil, že zůstává nejisté, zda student skutečně mohl být jedním z teroristů.
Dodal, že rozhodnutí souvisí také s neklidem, který případ vyvolal. „Je to důležité pro jeho vlastní bezpečnost i pro bezpečnost našich studentů a zaměstnanců,“ uvedl mluvčí. Dodal, že student byl po oznámení suspendace „mimořádně šokován“.
„Hamásácká špína“
K případu se na sociální síti X vyjádřil také Geert Wilders, předseda nizozemské pravicové Strany pro svobodu (PVV). Suspendování označil za nedostatečné. „S tou hamásáckou špínou ven ze země!“ napsal. Zároveň vyzval, aby byl ministr školství „stíhán za neschopnost“.
Podle izraelského deníku The Times of Israel student patří ke skupině Palestinců, kteří získali stipendium ke studiu v Nizozemsku.
Maastrichtská univerzita na svém webu uvádí, že v září loňského roku poskytla stipendia pěti studentům z Gazy. Univerzita tehdy napsala, že udělení stipendií odpovídá její politice globálního zapojení.
Podle listu Observant nedávno do Nizozemska přijelo více než čtyřicet Palestinců, kteří zde mají studovat nebo působit ve výzkumu na vzdělávacích institucích.
Při útoku vedeném Hamásem na jih Izraele 7. října 2023 bylo zabito přibližně 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších 251 lidí bylo uneseno a odvlečeno do Pásma Gazy jako rukojmí. Následná válka si podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které ovládá Hamás, vyžádala v Pásmu Gazy více než 73 400 mrtvých a způsobila rozsáhlou humanitární krizi, včetně masového vysídlení obyvatel a nedostatku potravin, vody a zdravotní péče.
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