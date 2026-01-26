Studená sprcha pro USA. Finové je v arktickém cvičení drtili, muselo zasáhnout velení

Během cvičení NATO Joint Viking v severním Norsku narazili američtí vojáci na své limity boje v nehostinném arktickém prostředí. Podle vojenských zdrojů byli finskými záložníky přehráváni tak výrazně, že muselo zasáhnout velení. Podobné zkušenosti podle představitelů NATO dotvářejí obraz, že skutečná síla pro boj v Arktidě dnes leží spíš v Evropě než ve Spojených státech.
Když americký prezident Donald Trump začal mluvit o svých úmyslech získat Grónsko, řada expertů upozorňovala, že pokud by se američtí vojáci pokusili ostrov ovládnout vojenskou cestou, hrála by v jejich neprospěch nezkušenost s bojem v nehostinných arktických podmínkách.
Tento předpoklad se podle deníku The Times naplnil během nedávných společných cvičení a na základě interních analýz NATO. Ty ukazují, že skutečné schopnosti pro boj v arktickém prostředí jsou dnes soustředěny spíš v Evropě než ve Spojených státech.
Podle představitelů Aliance jsou na operace v extrémním chladu a v terénu pokrytém ledem a sněhem v současnosti nejlépe připraveny jednotky z Velké Británie, Norska, Finska a Švédska. Americké síly naproti tomu zůstávají v tomto prostředí omezené jak po stránce vybavení, tak i výcviku.
„Finům řekli, aby přestali Američany tolik drtit“
Jeden z vojenských zdrojů The Times uvedl jako jasný příklad této nerovnováhy loňské cvičení Joint Viking na severu Norska. Během něj měli mít američtí vojáci značné problémy s efektivním působením v arktických podmínkách, což si vyžádalo zásah velitelů cvičení.
„Velitelé museli požádat finské záložníky, považované za nejtvrdší arktické bojovníky, kteří v manévrech hráli roli útočníků, aby vůči Američanům polevili,“ uvedl zdroj. „Finům bylo řečeno, aby přestali Američany tolik drtit, protože to pro ně bylo trapné a demoralizující.“
Nejde však jen o samotnou schopnost boje v arktickém prostředí, ale také o potřebnou techniku. Podle vojenských představitelů jsou Spojené státy závislé na Finsku v oblasti pokročilých technologií pro ledoborce, které jsou nezbytné pro operace v zamrzlých vodách.
Ve spolupráci s Finskem budou USA dokonce stavět svých 11 nových ledoborců. Čtyři z nich vzniknou ve finských loděnicích a zbytek ve Spojených státech. Tento model má americkým loděnicím pomoci získat zkušenosti od finských partnerů a postupně přesunout výrobu přímo na území USA.
„Evropané mají potřebné know-how. Pokud chce Trump region chránit, volí špatnou cestu, když si poštvává své arktické spojence,“ uvedl další ze zdrojů The Times.
„Největší arktické síly v celé Alianci“
Bojovou připravenost Finska připomněl minulý týden na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu i prezident Alexander Stubb. Uvedl, že Finsko má „největší arktické síly v celé Alianci“ a že země je schopna během několika týdnů mobilizovat až 280 tisíc vojáků.
V souvislosti s napjatými vztahy mezi Evropou a Spojenými státy Stubb zároveň vyjádřil přesvědčení, že Helsinky jsou připraveny čelit případnému ruskému útoku i bez americké podpory.
Ostatně právě Zimní válka mezi Finskem a Sovětským svazem v letech 1939-1940 vytvořila základ pověsti finské armády jako nezdolné síly schopné bojovat v extrémních mrazivých podmínkách.