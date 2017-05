Stroj ruského ministra Lavrova narušil vzdušný prostor Estonska. Nešlo o první incident

před 1 hodinou

Letoun s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem při středečním letu do Finska krátce narušil vzdušný prostor Estonska. "Lavrov letící do Finska jednat o bezpečnosti v letecké dopravě vnikl do vzdušného prostor Estonska," napsal na twitteru premiérův poradce Peeters. Ruský stroj Il-96 podle estonské armády měl sice spuštěný tzv. odpovídač, díky němuž je možné letoun identifikovat, ale nenavázal žádný radiový kontakt a neposkytl letový plán. Letoun podle médií vstoupil do estonského vzdušného prostoru nedaleko estonského ostrova Vaindloo, ve Finském zálivu. Právě v této oblasti se v uplynulých letech odehrála řada případů, kdy ruské vojenské letouny narušily estonský vzdušný prostor.

Pokračujte dál