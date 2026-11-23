Byť do sněmovních voleb na Slovensku zbývá méně než rok, Bratislava chce stihnout ještě jeden zásadní kontrakt. Nákup nových tanků, jehož objem může v přepočtu přesáhnout 12,5 miliardy korun. Tamější ministerstvo obrany právě nyní posuzuje, jestli se jako Česko vydá cestou těžkých obrněnců, nebo zda si pořídí lehčí stroje. Právě tahle varianta by nahrávala miliardáři Michalu Strnadovi.
„Již krátce po nástupu na ministerstvo na podzim 2023 rozjel (Robert Kaliňák – pozn. red.) výběr nových tanků. Tento proces se nyní blíží do finále,“ píše slovenský Denník N.
A informuje dále: „Na rozdíl od jiných obchodů Roberta Kaliňáka by tentokrát nemuselo jít o předem rozhodnutou zakázku pro některou ze zbrojařských firem rodiny Strnadových.“
Slovenský ministr obrany Richard Kaliňák (SMER) má totiž k podnikům napojeným na miliardáře Michala Strnada poměrně úzký vztah. Je to třeba jen pár týdnů, co Seznam Zprávy popsaly, jak Kaliňákova společnost inkasovala miliony za lobbing pro nejbohatšího muže Česka.
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