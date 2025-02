"Střílelo se, mrtví byli u mě v kanceláři." Zelenskyj odhalil, jak blízko byl smrti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v exkluzivním rozhovoru pro britský deník The Guardian prozradil, že jeden pokus o atentát na jeho osobu skončil zabitím lidí přímo v prezidentské kanceláři. Mělo k tomu dojít na začátku rozsáhlé ruské invaze v únoru 2022.

"Zůstávám v Kyjevě a nikoho se nebojím," vzkázal Zelenskyj Rusům ze své pracovny (7. 3. 2022) | Video: Associated Press

Jen do března toho roku byly hlášeny nejméně tři pokusy o jeho zabití, píše server Kyiv Independent. Zelenského komentáře podle serveru vrhají další světlo na dřívější pokusy Ruska zlikvidovat ukrajinské vedení v Kyjevě.

"Volalo mi mnoho zahraničních státníků a říkali, že musím odejít… Nebylo to tak, že by mi někdo zavolal a řekl: 'Odejdi', a já řekl: 'Ne'. Byl tam tlak z různých stran. Byli tam lidé, kteří (mě) chtěli zabít, byly tam výstřely. Někteří lidé uvnitř naší kanceláře byli zabiti a byli tam i jiní, kteří nás bránili. Došlo k parašutistickému výsadku," popsal situaci reportérovi The Guardian Zelenskyj.

Prezident neupřesnil, zda mezi mrtvými byli Rusové, Ukrajinci nebo lidé z obou stran. Zelenskyj uvedl, že k atentátům došlo v souvislosti se snahou Ruska zlomit ukrajinské vedení, aby přijalo pro zemi "bolestivé" mírové podmínky. Podle něj přicházela ultimáta z Moskvy, Rusové vyvíjeli nátlak a "ozývali se různí lidé".

V březnu 2024 Zelenskyj hovořil už o více než deseti pokusech o atentát na svou osobu. Naposledy v dubnu 2024 ukrajinské a polské tajné služby odhalily ruského agenta, který pomáhal připravovat atentát na Zelenského během návštěvy Polska.

O měsíc později Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) odhalila síť agentů připravujících atentát na Zelenského, šéfy SBU a Obranné rozvědky Ukrajiny. Do přípravy měl být zapojený šéf oddělení správy ukrajinské Státní gardy, napsala ukrajinská tisková agentura RBC-Ukraine.

