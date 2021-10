Stříleli nás jako zvířata, vypověděli u soudu přeživší útoků v pařížském Bataclanu

Lidé, kteří přežili teroristický útok ze 13. listopadu 2015 v pařížském hudebním klubu Bataclan, ve středu před soudem s obviněnými z atentátů popsali, jak se vydávali za mrtvé nebo se schovávali ve skříních, aby unikli střelcům, kteří pálili do davu.

Někteří svědci vypověděli, že cítili, jak na nich ulpělo maso poté, co se sebevražední atentátníci na místě odpálili. Podle tiskových agentur by před soudem mohlo vystoupit až 300 obětí útoků, při kterých zemřelo 130 lidí, z toho 90 v Bataclanu, a další stovky utrpěly zranění. Hlavním obviněným je Salah Abdeslam, který je považován za jediného přeživšího přímého spolupachatele atentátů.

Soud na žádost vypovídajících zveřejnil celá jména jen těch, kteří si to přáli. Každý den se svědectvím vystoupí asi 15 lidí, kteří mají přibližně 30 minut na to, aby popsali útok a jeho okolnosti.

Slyšení poškozených, které začalo na konci září, by mělo trvat pět týdnů. Ve středu poprvé vypovídali přeživší z klubu Bataclan, kde v osudnou noc vystoupila americká rocková kapela Eagles of Death Metal.

Přítel ji zaštítil tělem

Pětapadesátiletá Irmine uvedla, že je nejspíš naživu jen proto, že ji svým tělem zaštítil její přítel Fabian, který v klubu zemřel. Irmine, kterou kulka zasáhla do hrudníku, spadla na zem a zůstala na ní ležet, zatímco útočníci pálili do davu. Po chvíli slyšela, jak někdo v její blízkosti promluvil.

"Slyšela jsem někoho, jak říká: 'rychle odejděte, nabíjí si zbraně, teď nastal čas vypadnout'," popsala Irmine. "Snažila jsem se zastavit Fabianovo krvácení, ale nešlo to. Všude byla krev. Snažila jsem se táhnout jeho tělo, jednou, dvakrát, ale nemohla jsem," řekla žena s pláčem. "Nechtěla jsem bez něj odejít, ale myslela jsem na své děti, manžela a na to, že mě potřebují, a odešla jsem," dodala. "Nevím, co se honí hlavou vrahům… lidé, na které stříleli, byli skuteční lidé, ne předměty. Doufám, že jim tento soud otevře oči," uvedla Irmine.

"Vzali jste mi radost ze života"

"Stříleli nás jako zvířata. Jakmile zazvonil mobilní telefon, jakmile někdo zařval, vystřelili," popsal další přeživší, 43letý Cedric Bouhour. "Slyšel jsem někoho umřít, udusil se vlastní krví. Nevím, jestli jste něco podobného někdy zažili?" prohlásil Bouhour, které mu se zalily oči slzami, když vzpomínal na to, jak si myslel, že jeho žena při útoku zemřela. Podobně jako Cedric se ale skrývala a atentát přežila.

"Vzali jste mi radost ze života," řekla obžalovaným třicetiletá Clarisse Faureová, která po útoku trpěla posttraumatickou stresovou poruchou, začala pít, přišla o přítele a dlouhou dobu nemohla pracovat.

V procesu je obžalováno 20 lidí, z nichž šest je na útěku. Většině hrozí doživotní vězení. Sedm sebevražedných atentátníků zemřelo při útocích. Hlavním obžalovaným je 31letý Francouz marockého původu Salah Abdeslam, který se na začátku soudu prohlásil za vojáka teroristické organizace Islámský stát. Výslechy obžalovaných začnou v listopadu, o osudné noci mají svědčit až v březnu. Čtení rozsudku je zatím v plánu na 25. května 2022.