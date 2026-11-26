Je to hra, v níž můžete dělat všechno. Skládat nábytek, chodit se potápět nebo strávit den ve fitku, večer se osprchovat a jít spát. A v neposlední řadě je to téměř perfektní, byť nadsazený simulátor kriminality. GTA VI ale na Slovensku způsobilo nečekanou kauzu – členka krajně pravicového hnutí Republika ve hře střílela do duhové vlajky. Od slovenských poslanců si vysloužila trestní oznámení.
Na případ upozornil deník SME.sk. Členka hnutí Republika Lívia Pavlíková se na svém Instagramu pochlubila záběry z GTA VI, jak ve hře hledá virtuální Pride pochod či podobné akce sexuálních menšin. Úspěšná nicméně nebyla. Po chvíli si ale všimla duhové vlajky s nápisem „Peace“ ve výloze jednoho domu, začala do ní tudíž střílet.
Její herní „zločin“ nezůstal bez povšimnutí a brzy se dočkala nemalé vlny kritiky. „Domnívám se, že dělat si srandu a hrát počítačové hry je super. Nechápu, proč to spojujete s reálným světem,“ řekla redaktorům SME.
„My se nesmějeme“
S takovou reakcí se nespokojili poslanci Progresivního Slovenska (PS) Lucia Plaváková a Michal Sabo. Ve středu na sociálních sítích oznámili, že kvůli střelbě do duhové vlajky ve hře GTA VI podali trestní oznámení.
„Prý to celé byla jen legrace. My se nesmějeme,“ zaznělo od zákonodárců ve zveřejněném videu.
„Už mnohokrát jsme viděli, jak to končí. Nejdřív vtip. Pak jen názor, potom nenávist, kterou nikdo nezastaví, a nakonec jsou mrtví,“ připomněli zákonodárci teroristický útok v bratislavském baru Tepláreň z roku 2022, kdy přišli o život dva lidé – Matúš Horváth a Juraj Vankulič. Devatenáctiletý pachatel Juraj Krajčík spáchal sebevraždu.
Poslanci: Kritiku zlehčovala
Rovněž se politikům nelíbilo, jakým způsobem Pavlíková zlehčovala kritiku svého počínání ve virtuálním světě, a měla se podle nich také vysmívat odborníkům na právo. „Uvidíme, co řekne policie. My jsme si řekli své,“ uzavřeli poslanci Plaváková a Sabo.
Případ projednávali zákonodárci i na půdě slovenského parlamentu. Poslanci projednávali vládní návrh zákona na ochranu dětí před radikalizací a Plaváková se na plénu nechala slyšet, že hnutí Republika využívá počítačové hry k tomu, aby oslovilo mladší publikum.
Jsou tam vůbec Pride pochody?
Pavlíková se zapsala jako moderátorka projektu Kulturblog. V roce 2023 vstoupila do hnutí Republika a pokoušela se kandidovat také do Evropského parlamentu, ale neúspěšně.
Strana Republika videohry opakovaně používá jako nástroj volební kampaně a láká pomocí nich mladé voliče. Například europoslanec Milan Mazurek v herních streamech podle deníku SME často pronáší rasistické poznámky. O víkendu navíc proběhl společný herní livestream Mazurka a Pavlíkové. SME ho popisuje jako plný rasistických poznámek politiků i diváků.
A pro úplnost – nikdo zatím ve hře GTA VI neobjevil žádný Pride pochod. Nepotvrzená informace o virtuálních přehlídkách LGBTQ+ komunity se šířila ještě před vydáním titulu, tvůrci ji ale ani tehdy nepotvrdili. Vzhledem k tomu, že hra je venku už týden, šlo s největší pravděpodobností o nepravdivou fámu.