27. 4. Jaroslav
Zahraničí

Střelec z galavečeře s Trumpem čelí obvinění z pokusu o atentát na prezidenta

ČTK

Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si v pondělí u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury. Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen je obviněn také ze zločinů souvisejících s držením zbraní.

Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington
Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington, D.C., U.S. April 25, 2026. DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS
Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek.

"Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa," řekla podle agentury Reuters u soudu žalobkyně Jocelyn Ballantineová.

Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. K vyjádření ke svému obvinění se zatím nedostal, píše Reuters.

Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala. Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky.

Nejnovější
FILE PHOTO: Vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province

ŽIVĚ Doprava v Hormuzu klesla k nule. Před konfliktem tudy denně proplouvalo kolem 135 lodí

Mezinárodní lodní doprava v Hormuzském průlivu v tuto chvíli klesla prakticky na nulu v důsledku dvou souběžných blokád oblasti ze strany Teheránu a Washingtonu. Uvedla to v pondělí agentura Bloomberg s odkazem na data, která sestavila. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně, 18. dubna, kdy Írán krátce uvolnil svou blokádu, jich bylo přes 30.

Ilustrační foto.

Babiš: ČEZ v Ázerbájdžánu usiluje o dlouhodobé dodávky zemního plynu

Energetická skupina ČEZ usiluje o dohodu o dlouhodobých dodávkách zemního plynu z Ázerbájdžánu. Řekl to v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) v ázerbájdžánském městě Gabala po jednání s prezidentem této zakavkazské země Ilhamem Alijevem. Baku má zase zájem o prohloubení spolupráce obou zemí v obranném průmyslu.

