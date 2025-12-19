Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, jde o bývalého studenta

ČTK

Podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince byl v pátek nalezen mrtvý. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente. Podle vyšetřovatelů jednal sám. Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.

Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage
Claudio Neves Valente, podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě, na záběrech z bezpečnostní kamery.Foto: REUTERS
Reklama

Vyšetřovatelé se domnívají, že tento muž je zodpovědný jak za střelbu na Brownově univerzitě, tak za vraždu profesora Massachusettského technologického institutu (MIT), který byl v pondělí postřelen ve svém domě a v úterý zraněním v nemocnici podlehl.

Úřady dosud oficiálně souvislost mezi těmito dvěma střelbami nepotvrdily.

V pondělí v noci byl postřelen ve svém domě ve městě Brookline blízko Bostonu profesor Nuno Loureiro, také původem z Portugalska. Loureiro byl odborníkem v oblasti fyziky plazmatu a na MIT začal působit v roce 2016.

Související

Tomu předcházel sobotní útok na Brownově univerzitě ve městě Providence na severovýchodě USA. Střelec podle svědků vešel do budovy technické fakulty v době závěrečných zkoušek, zabil dva studenty a devět lidí zranil, když z devítimilimetrové pistole vypálil na 40 nábojů. Poté odešel vchodem do ulice a od té doby po něm policisté pátrali.

Reklama
Reklama

Ředitelka Brownovy univerzity Christina Paxsonová uvedla, že Valente byl na Brownově univerzitě zapsán od podzimu 2000 do jara 2001. V září 2000 byl přijat na postgraduální studium fyziky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama