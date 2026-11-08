Střelba v Polsku. Lidé truchlí za oběti a velebí hrdiny, kteří zneškodnili útočníka

Polsko se vzpamatovává ze sobotní střelby v centru Krakowa a truchlí za oběti. Podle prokuratury šlo o terorismus – mladý Polák zabil šest lidí v centru města, tři mrtví byli navíc nalezení v jeho bytě: sestra a oba rodiče. Na svědomí má také patnáct zraněných.
V reakci na hrůzný čin vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki na neděli a pondělí státní smutek. Místo činu, krakovské hlavní náměstí, Rynek Glówny, bylo po celou neděli uzavřené.
Centrum Krakova zůstalo uzavřené
Hlavní náměstí Krakowa, tedy Rynek Glówny, zůstalo po celou neděli uzavřené. Lidé na několika místech kolem policejního perimetru přišli zapálit svíčky a položit květiny. Turisty ubytované na náměstí vyváděla policejní eskorta.
Kolem perimetru hlídkují strážníci a turistům vysvětlují, proč je na náměstí nevpustí. Kriminalisté ještě v neděli dopoledne spolu s policisty náměstí prohledávali metr po metru kvůli možným důkazům.
Návštěvníci plnili okolní uličky, kde byly některé obchody a kavárny navzdory neděli a státnímu smutku otevřené. Některé restaurace dále od centra města vyvěsily oznámení, že zůstanou zavřené do 11. listopadu, do kdy platí v Krakowě smutek.
Oba polští policisté, Jakub Kulik a Artur Morański, kteří v sobotu odpoledne jako první stíhali a zneškodnili útočníka v centru Krakova, se mezitím probrali z kómatu. Tisk je chválí jako hrdiny, kteří s nasazením vlastních životů zachránili další lidi.
Střelba všude kolem
V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakowě a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Když byl útočník Michal O. zatčen, měl na sobě oblečení připomínající vojenskou uniformu. Podle úřadů ale neměl s armádou nic společného.
„Doslova jsme utíkali o život a podařilo se nám ukrýt před kulkami, které létaly kolem,“ popsala situaci Belgičanka Marie-Ange Collaerová podle agentury AP. „Leželi jsme na zemi v obchodě a všude kolem slyšeli střelbu. Viděli jsme několik lidí, kteří to nepřežili, byla to naprostá hrůza,“ dodala.
Starší turistka z Irska ubytovaná u náměstí v neděli dopoledne pro ČTK řekla, že v době útoku se vracela taxíkem do Krakowa z památníku koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Slyšela střelbu a všude tou dobou již bylo mnoho policejních vozů.
Uvedla také, že cítila hluboký strach, a poznamenala, že 37 let žila ve Spojených státech, kde opakovaně dochází ke střeleckým útokům s řadou mrtvých. Uvedla, že se odpoledne zúčastní bohoslužby za oběti.
Oběma mladým policistům, zraněným v přestřelce s útočníkem, přispěchali bez váhání na pomoc dva chirurgové, kteří byli právě s rodinami v místní restauraci. Lékař Michal Pendziwiatr řekl serveru Gazeta Krakowska, že právě vyšli z restaurace, když jeho syn vykřikl: „Tati, tamhle střílejí po lidech a ti padají k zemi!“
Když střelba ustala, Pendziwiatr a jeho kolega Mateusz Wierdak pomohli zraněným policistům. „Byli při vědomí, ale měli střelná poranění hrudníku," popsal Wierdak.
„Pachatel byl rovněž při vědomí, měl střelná poranění břicha, stehna a hrudníku,“ řekl Pendziwiatr. „Při poskytování pomoci nehraje roli, kdo je pachatel a kdo policista,“ dodal.
Do krakowských nemocnic se v sobotu dostavila řada lékařů, kteří kvůli tomu přerušili víkendové volno. „Nepovažujeme se za hrdiny, ale udělali jsme vše, co by na místě udělal záchranář. Šlo o vteřiny, v prvních okamžicích sanitka ještě nebyla na místě. My jsme s Mateuszem udělali, co bylo v našich silách, ale ti policisté jsou hrdinové,“ dodal krakovský chirurg.
Oběti nejen z Polska
Krzysztof Jan Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakowem, v sobotu oznámil, že oběťmi sobotní střelby v Krakově jsou Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou. Její národnost nesdělil.
O život v Krakowě přišla také Rakušanka, její manžel byl raněn, oznámila později na síti X šéfka rakouské diplomacie Beate Meinlová-Reisingerová.
Vojvoda potvrdil informace, že mezi šestnácti zraněnými, včetně střelce, bylo pět cizinců a jedenáct Poláků. Řekl též, že stav jednoho ze zraněných je vážný a že pachatel je v kritickém stavu.
Mluvčího Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski už dříve uvedl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska. „Nebýt obětavého zásahu (dvou policistů), počet obětí mohl být mnohem vyšší,“ řekl Klenczar.
Dvojice policistů, tedy Kulik a Morański, byla podle tisku první hlídkou, která se vydala stíhat atentátníka, jenž v černém voze Subaru na centrálním náměstí a pak také v krakovských ulicích chladnokrevně střílel do lidí.
Dostihli jej na křižovatce, když narazil do auta před ním. Záběry ze sociálních sítí ukazují, že atentátník zasáhl oba policisty, kteří padli na zem.
Jeden z nich přesto dokázal zasáhnout útočníka, který rovněž upadl. Kulik se navzdory bolesti přiblížil k útočníkovi a až do konce jej držel v šachu svou zbraní.
„Jsou to hrdinové“
„Jsou to naši hrdinové,“ prohlásil premiér Donald Tusk o obou mladých policistech. „Jsou to policisté tělem a duší,“ míní bývalá policistka, nyní krakowská radní Alicja Szczepańská.
„Přeci nebyli z protiteroristické jednotky, byli normální hlídka. Ale uvědomovali si, že nejdůležitější je zneškodnit útočníka, a to udělali,“ dodala.
Podle policie Michal O. zřejmě neměl komplice. Důvody jeho činu nejsou jasné. Podle ministra vnitra Marcina Kierwinského vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“.
V transfuzním centru nedaleko centra se dnes podle zpravodajky ČTK tvořily dlouhé fronty. Mnozí obyvatelé spontánně přišli darovat krev na pomoc obětem. Na pomoc dvěma vážně zraněným policistům se mezitím ve sbírce již vybralo více než 4,6 milionu zlotých (přes 25 milionů Kč).
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