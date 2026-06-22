Střelba v Montrealu si vyžádala tři mrtvé, včetně podezřelého

Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si dnes vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC.Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni.
Policie zároveň obyvatele vyzvala, aby se místu střelby vyhýbali a oznámila, že brzy sdělí podrobnosti na tiskové konferenci.
Podezřelého policie podle svého prohlášení "neutralizovala". Dříve uvedla, že je ozbrojený a nebezpečný.
Oslavy slunovratu ve Finsku nepřežilo 11 lidí, informují místní média
Při oslavách slunovratu ve Finsku zemřelo nejméně 11 lidí, informovala v pondělí televize YLE. Slunovrat patří tradičně nejen ve Finsku, ale také v dalších severských zemích k oblíbeným událostem. Stanice YLE poznamenala, že letní oslavy, které trvají několik dní, často zastiňují tragické události, což je v řadě případů způsobeno značnou konzumací alkoholu.
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