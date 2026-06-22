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Zahraničí

Střelba v Montrealu si vyžádala tři mrtvé, včetně podezřelého

ČTK

Střelba ve čtvrti Côte-des-Neiges v Montrealu si dnes vyžádala tři mrtvé: policistu, civilistu a podezřelého, píše zpravodajský web kanadské stanice CBC.Další dva policisté a civilista byli podle policie zraněni.

Policie ČR, policistka
Ilustrační fotoFoto: HN - Lukáš Bíba
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Policie zároveň obyvatele vyzvala, aby se místu střelby vyhýbali a oznámila, že brzy sdělí podrobnosti na tiskové konferenci.

Podezřelého policie podle svého prohlášení "neutralizovala". Dříve uvedla, že je ozbrojený a nebezpečný.

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