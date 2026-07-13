Střelba v Maine, do níž byl zapojen ICE, si vyžádala jednoho mrtvého

Střelba, do níž byl zapojen americký Úřad pro imigraci a cla (ICE), si ve městě Biddeford v americkém státě Maine vyžádala jednoho mrtvého, oznámila televizní stanice CNN a lokální americká média. O střelbě informoval předseda místního zákonodárného sboru Ryan Fecteau.
"Jeden člověk byl zabit. Byl zapojen ICE. Na místě jsou nyní státní policie a zástupci odboru pro bezpečnost veřejnosti a shromažďují podrobnosti, očekáváme, že to bude vyšetřovat i FBI. V tuto chvíli mám tyto informace. Další informace sdělím, až mi budou předány," uvedl Fecteau.
Místní stanice WABI 5 s odvoláním na policii ujistila, že veřejnost není v ohrožení. CNN požádala ICE o komentář. O totožnosti zabité osoby úřady dosud neinformovaly.
K incidentu došlo několik dní poté, co federální imigrační agenti v texaském Houstonu zastřelili mexického migranta, což vyvolalo masové protesty volající po transparentnosti a pohnání odpovědných osob před spravedlnost.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že Lorenzo Salgado Araujo se vyhýbal zatčení, ignoroval pokyny zastavit svůj vůz a pokusil se jím najet do agenta, který v sebeobraně začal střílet. Mexičan se stal terčem zásahu imigračních agentů, jelikož v USA žil nelegálně, uvedlo ministerstvo, pod které ICE spadá. Demokraté a organizace za práva přistěhovalců vyzvali k nezávislému vyšetření incidentu.
ICE čelí kritice i protestům kvůli tvrdým postupům při raziích, jejichž terčem se stali v některých případech i přistěhovalci s platnými doklady, američtí občané či turisté s potřebnými dokumenty. Odpor vůči úřadu se vyostřil poté, co jeho příslušník v lednu na ulici v Minneapolisu zastřelil Američanku Renée Goodovou. O několik dní později tam federální agenti pohraniční stráže zastřelili Američana Alexe Prettiho.
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