Střelba v jihoafrickém slumu si vyžádala nejméně 12 obětí, policie pátrá po útočnících

Nejméně 12 lidí přišlo o život a devět bylo zraněno v Jihoafrické republice, když skupina mužů v noci na středu začala střílet ve slumu poblíž Johannesburgu. Policie po útočnících pátrá, napsala agentura Reuters.
Jihoafrická policie v prohlášení uvedla, že spustila rozsáhlé pátrání po více než desítce podezřelých, kteří přijeli bílým vozem Toyota Quantum k hustě osídlené chudinské čtvrti Jumpers Informal Settlement ležící v průmyslové oblasti Cleveland ve východním Johannesburgu.
Muži vstoupili do slumu oběma přístupovými cestami a začali střílet. Poté stejným vozidlem zase odjeli. Motiv jejich činu není znám.
Podle informací jihoafrických médií jsou mezi mrtvými tři ženy a devět mužů.
Jihoafrická republika patří k zemím s nejvyšším počtem vražd na světě. V zemi s více než 65 miliony obyvatel je průměrně denně zabito 60 lidí, uvedl Reuters.
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