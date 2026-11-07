Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí

Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.
Hasiči podle zpravodajské televize TVN 24 zprvu potvrdili dvě oběti a deset raněných. To byla úvodní informace, která se po odpolední střelbě v druhém největším městě Polska objevila.
Policie později upřesnila, že zasahuje na největším krakovském náměstí, zvaném Rynek Główny, kam okolo 15. hodiny vjel muž v autě, ze kterého začal střílet po náhodných kolemjdoucích. „Pachatel byl zadržen. Jsou ranění, včetně policistů,“ dodala policie na X.
Na místě zasahují policisté a záchranáři, je tu i několik sanitek a policejních aut, přistál tu také vrtulník letecké záchranné služby, vylíčila odpoledne z místa TVN 24.
„Jsem průběžně informován ministrem vnitra o situaci v Krakově po tragické střelbě. Policie vyšetřuje pozadí a všechny okolnosti atentátu,“ napsal Tusk. „Policie zkoumá pozadí a všechny okolnosti útoku,“ dodal na X.
„Policie s nasazením života zasahovala v Krakově. Okamžitě. Díky jejich hrdinství se podařilo rychle zajmout útočníka. Jeden z policistů byl postřelen, další je ve velmi těžkém stavu - byl zasažen třemi ranami. Je operován,“ uvedl sám ministr vnitra Marcin Kierwiński podle webu Onet.
Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí. Jak vyplývá ze záběrů na sociálních sítích, šlo o mladého muže vyzbrojeného puškou.
Z některých fotek a videí pořízených po jeho zneškodnění je zřejmé, že měl na sobě maskáčovou vojenskou uniformu s polskou výšivkou na levém rameni a tmavou taktickou přilbu na hlavě. Policie už zjistila, že jde o muže polské národnosti starého 24 roků.
Útočník musel být po převozu do nemocnice operován stejně jako těžce zraněný policista, informují polská média.
Podle nich se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, na křižovatce ulic Stradomská a Dietla, kde je podle svědků je také několik raněných. Je však možné, že jde o jeden a tentýž incident.
Objevovaly se také protikladné informace, že pachatelé mohli být dva a že oba byli zadrženi. Policie ale později popřela, že by pátrala po dalším útočníkovi.
Městský dopravní podnik podle listu Gazeta Wyborcza oznámil, že terčem střelby se stala i tramvaj na lince číslo jedna, po které střílel střelec z auta. Kulka rozbila sklo v kabině řidiče, z informace ale podle deníku vyplývá, že nikdo z cestujících, ani řidič nebyl zraněn.
„Sleduji šokující zprávy o tragické střelbě v centru Krakova. Myslím na všechny oběti, jejich rodiny a blízké. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Polsku a premiérovi Tuskovi v této těžké chvíli vyjadřuji plnou podporu,“ oznámil český ministerský předseda Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X. „Otřesné zprávy z polského Krakova. Myslím na rodiny obětí a všem zraněným přeji, aby se co nejrychleji uzdravili,“ napsal i Martin Kupka (ODS).
Česká diplomacie nemá v tuto chvíli informace o tom, že by mezi oběťmi či zraněnými po dnešní střelbě v centru polského města Krakova byli čeští občané. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Primátor Krakova vyhlásil ve městě až do 11. listopadu období smutku.
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