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Zahraničí

Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Aktuálně.cz,Ondřej Stratilík,ČTK
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Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.

Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika.Foto: REUTERS – Jakub Porzycki
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Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
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Hasiči podle zpravodajské televize TVN 24 zprvu potvrdili dvě oběti a deset raněných. To byla úvodní informace, která se po odpolední střelbě v druhém největším městě Polska objevila.

Policie později upřesnila, že zasahuje na největším krakovském náměstí, zvaném Rynek Główny, kam okolo 15. hodiny vjel muž v autě, ze kterého začal střílet po náhodných kolemjdoucích. „Pachatel byl zadržen. Jsou ranění, včetně policistů,“ dodala policie na X.

Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Na náměstí v centru Krakova přistál i záchranářský vrtulník.Foto: REUTERS – Jakub Włodek

Na místě zasahují policisté a záchranáři, je tu i několik sanitek a policejních aut, přistál tu také vrtulník letecké záchranné služby, vylíčila odpoledne z místa TVN 24.

„Jsem průběžně informován ministrem vnitra o situaci v Krakově po tragické střelbě. Policie vyšetřuje pozadí a všechny okolnosti atentátu,“ napsal Tusk. „Policie zkoumá pozadí a všechny okolnosti útoku,“ dodal na X.

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„Policie s nasazením života zasahovala v Krakově. Okamžitě. Díky jejich hrdinství se podařilo rychle zajmout útočníka. Jeden z policistů byl postřelen, další je ve velmi těžkém stavu - byl zasažen třemi ranami. Je operován,“ uvedl sám ministr vnitra Marcin Kierwiński podle webu Onet.

Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil 20 až 30 výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal server Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra v okolí. Jak vyplývá ze záběrů na sociálních sítích, šlo o mladého muže vyzbrojeného puškou.

Z některých fotek a videí pořízených po jeho zneškodnění je zřejmé, že měl na sobě maskáčovou vojenskou uniformu s polskou výšivkou na levém rameni a tmavou taktickou přilbu na hlavě. Policie už zjistila, že jde o muže polské národnosti starého 24 roků.

Útočník musel být po převozu do nemocnice operován stejně jako těžce zraněný policista, informují polská média.

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Podle nich se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, na křižovatce ulic Stradomská a Dietla, kde je podle svědků je také několik raněných. Je však možné, že jde o jeden a tentýž incident.

Objevovaly se také protikladné informace, že pachatelé mohli být dva a že oba byli zadrženi. Policie ale později popřela, že by pátrala po dalším útočníkovi.

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Městský dopravní podnik podle listu Gazeta Wyborcza oznámil, že terčem střelby se stala i tramvaj na lince číslo jedna, po které střílel střelec z auta. Kulka rozbila sklo v kabině řidiče, z informace ale podle deníku vyplývá, že nikdo z cestujících, ani řidič nebyl zraněn.

„Sleduji šokující zprávy o tragické střelbě v centru Krakova. Myslím na všechny oběti, jejich rodiny a blízké. Zraněným přeji co nejrychlejší uzdravení. Polsku a premiérovi Tuskovi v této těžké chvíli vyjadřuji plnou podporu,“ oznámil český ministerský předseda Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X. „Otřesné zprávy z polského Krakova. Myslím na rodiny obětí a všem zraněným přeji, aby se co nejrychleji uzdravili,“ napsal i Martin Kupka (ODS).

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Česká diplomacie nemá v tuto chvíli informace o tom, že by mezi oběťmi či zraněnými po dnešní střelbě v centru polského města Krakova byli čeští občané. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Primátor Krakova vyhlásil ve městě až do 11. listopadu období smutku.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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