Krvavá bilance: 27 mrtvých. Útočníci s kalašnikovy stříleli v baru, následoval další útok

Nejméně 17 mrtvých si vyžádala střelba v restauračním zařízení ve městě Wedela v Jihoafrické republice, dalších 15 lidí bylo zraněno, oznámila v neděli policie. Po pachateli se stále pátrá. Motiv střelby není znám, uvedla agentura Reuters. Wedela leží jihozápadně od Johannesburgu. Chvíli poté oznámila policie další střelbu, tentokrát v zábavním podniku. Vyžádala si nejméně 10 obětí.
Zdravotnická záchranná služba konstatovala smrt všech 17 obětí, z nichž bylo 13 mužů a čtyři ženy. Všichni zemřeli na místě. Dalších 15 osob se střelnými zraněními bylo převezeno do nemocnic.
Policie rovněž uvedla, že podezřelí byli podle dostupných informací vyzbrojeni útočnými puškami AK-47 a pistolemi.
„Zdá se, že některé hosty prohledali a vzali jim mobilní telefony, než ve dvou neidentifikovaných vozech uprchli,“ dodala policie podle agentury AFP. Útok se podle ní odehrál v sobotu kolem 21:30.
Zatím nebyl nikdo zatčen. Podezřelí si podnik zřejmě vybrali za cíl a zahájili palbu na hosty popíjející venku, načež vnikli dovnitř a ve střelbě pokračovali, uvedla policie.
Později v noci se odehrála další tragická střelba, tentokrát v Lwandle poblíž Kapského Města u jihozápadního pobřeží. Zabito bylo deset lidí a dalších 11 utrpělo zranění, uvedla místní policie. Ozbrojení muži podle policie vtrhli do zábavního podniku v Lwandle v 1:46 a začali střílet na přítomné hosty.
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