Střelba u vánočního trhu ve Štrasburku: Dva mrtví, policie útok vyšetřuje jako teror

Nejméně dva lidé zemřeli a 11 lidí je podle policie zraněných po střelbě v centru francouzského Štrasburku. Podle nepotvrzených zpráv ale může být obětí více. Polcicie už útok začala vyšetřovat jako terorismus, pachatele označila za rizikového. K incidentu došlo v blízkosti vánočního trhu na jednom z největších náměstí ve městě. Útočník je stále na útěku. Někteří čeští europoslanci jsou uzavření v budově EP nebo restauracích.

Identitu střelce by podle štrasburských médií měla policie znát a věří, že je stále ve městě. Okolí náměstí Place Gutenberg poblíž katedrály v tuto chvíli policisté uzavřeli, v okolí nejezdí ani veřejná doprava.

🔴🔴📹🇫🇷 #France : Selon des témoins, des militaires ont ouvert le feu sur un homme armé qui les aurait pris à parti#Strasbourg pic.twitter.com/ws2GrGS0iR — -₽ - 🅣 - 🅐 - (@PorteTonAme) December 11, 2018

Uzavřené je preventivně i sídlo Evropského parlamentu. Nikdo se nyní nedostane do budovy ani ven, uvedli europoslanci na twitteru.

Redakce Aktuálně.cz se spojila s europoslancem Tomášem Zdechovským, který je v tuto chvíli na místě. "Parlament je uzavřený, bude uzavřený ještě dvě hodiny. Do parlamentu přijela zásahová jednotka, která v současné době hlídá všechny východy," potvrdil Zdechovský.

Europoslanec dodal také několik bližších informací z místa. "Stalo se to u jedné restaurace nedaleko katedrály a podle prvních informací byla zastřelena jedna japonská turistka. Bylo to venku. Informaci mám, protože tam mám přátele, kteří jsou teď zavření v restauraci. Hlídá to policie a nenechá je odtamtud odejít," řekl Zdechovský Aktuálně.cz.

List Les Dernières Nouvelles d'Alsace na svém webu uvedl, že policie prověřuje hypotézu teroristického útoku. Podle informací tohoto regionálního deníku střelec zahájil palbu v ulici Rue des Grandes Arcades, která je frekventovanou obchodní tepnou.

"Byly slyšet výstřely a lidé utíkali pryč. Trvalo to asi deset minut," řekl stanici BFM jeden z místních obchodníků.

Podle zdrojů místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky mohlo jít o sérii několika souběžných útoků, uvedl to na Twitteru.

K situaci ve Strasburku - dle poslední zprávy, co mám od příslušného parlamentního útvaru, který je v permanentním kontaktu s policií, útoku bylo podle všeho souběžně několik. — Pavel Telička (@Telicka) December 11, 2018

Ke střelbě došlo i přes velmi přísná bezpečnostní opatření, která kvůli velké návštěvnosti štrasburská policie v období vánočních trhů přijala. "I když se nejedná o teroristický útok, tak jde o věc, která poznamená další chod," řekl Zdechovský.

Francouzské ministerstvo vnitra vyzvalo lidi, kteří se v centru Štrasburku nyní nacházejí, aby nevycházeli ven kvůli "vážnému narušení bezpečnosti" ve městě. Prezident Emmanuel Macron do Štrasburku vyslal ministra vnitra.