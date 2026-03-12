Přeskočit na obsah
Benative
12. 3. Řehoř
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Studenti přemohli střelce při útoku na univerzitě Old Dominion v USA

ČTK

Jeden člověk dnes zemřel a další dva utrpěli zranění při střelbě na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii, mrtev je rovněž útočník. Na síti X to oznámil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel s tím, že FBI případ vyšetřuje jako terorismus.

USA - policie - střelba - Paramus
Ilustrační foto.Foto: Reuters
Reklama

Agentura AP s odvoláním na své zdroje napsala, že podezřelým ze střelby je někdejší příslušník Národní gardy dříve odsouzený za terorismus.

"Střelec je mrtvý díky skupině statečných studentů, kteří zasáhli a přemohli ho - činy, které bezpochyby spolu s rychlou reakcí policie zachránily životy," uvedl Patel.

Související

Jak útočník zemřel, není podle AP jasné. Policie uvedla, že na stanovení přesné příčiny jeho smrti je ještě velmi brzy. Dodala, že první policisté byli na místě za méně než deset minut, v té době byl ale střelec již mrtev.

Škola krátce po útoku oznámila, že na střelbu okamžitě zareagovala policie a že útočník je mrtev. Informovala také o dvou zraněných, které záchranáři převezli do místní nemocnice. O povaze jejich zranění nesdělila žádné informace.

Reklama
Reklama

Policie později informovala, že zranění utrpěli tři lidé, z nichž jeden zemřel. Třetí zraněný se sám dopravil do nemocnice.

Útok se podle AP odehrál na obchodní fakultě. Oběť a dva zranění mají vazby na univerzitu. Zda jsou to studenti, média neupřesňují. AP nicméně uvedla, že zranění jsou členy univerzitního výcvikového sboru důstojnických záloh armády.

Škola Old Dominion University má přes 23.000 studentů a její název odkazuje na přezdívku Virginie.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama