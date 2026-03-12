Studenti přemohli střelce při útoku na univerzitě Old Dominion v USA

Jeden člověk dnes zemřel a další dva utrpěli zranění při střelbě na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii, mrtev je rovněž útočník. Na síti X to oznámil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel s tím, že FBI případ vyšetřuje jako terorismus.
Agentura AP s odvoláním na své zdroje napsala, že podezřelým ze střelby je někdejší příslušník Národní gardy dříve odsouzený za terorismus.
"Střelec je mrtvý díky skupině statečných studentů, kteří zasáhli a přemohli ho - činy, které bezpochyby spolu s rychlou reakcí policie zachránily životy," uvedl Patel.
Jak útočník zemřel, není podle AP jasné. Policie uvedla, že na stanovení přesné příčiny jeho smrti je ještě velmi brzy. Dodala, že první policisté byli na místě za méně než deset minut, v té době byl ale střelec již mrtev.
Škola krátce po útoku oznámila, že na střelbu okamžitě zareagovala policie a že útočník je mrtev. Informovala také o dvou zraněných, které záchranáři převezli do místní nemocnice. O povaze jejich zranění nesdělila žádné informace.
Policie později informovala, že zranění utrpěli tři lidé, z nichž jeden zemřel. Třetí zraněný se sám dopravil do nemocnice.
Útok se podle AP odehrál na obchodní fakultě. Oběť a dva zranění mají vazby na univerzitu. Zda jsou to studenti, média neupřesňují. AP nicméně uvedla, že zranění jsou členy univerzitního výcvikového sboru důstojnických záloh armády.
Škola Old Dominion University má přes 23.000 studentů a její název odkazuje na přezdívku Virginie.
