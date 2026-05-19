Střelba na islámské centrum v San Diegu si vyžádala pět mrtvých, včetně dvou útočníků

Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si v pondělí vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.
Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno několik výstřelů, uvedl zástupce místní policie Anthony Carrasco. Šéf policie San Diega Scott Wahl později na tiskové konferenci uvedl, že případ je pokládán za zločin z nenávisti.
Zpravodajský web stanice CNN s odkazem na úřady uvedl, že mezi oběťmi je člen ostrahy a že dva podezřelí byli nalezeni mrtví v autě nedaleko mešity a že zřejmě spáchali sebevraždu střelnou zbraní.
Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.
Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X.
Mohlo by vás také zajímat: Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi. Policista a bývalý mariňák útočníka zastavili. Dva lidé jsou v kritickém stavu.
Stíhaný polský exministr uprchnul do USA díky americkému diplomatovi
Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informovaly ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění nejméně 18 lidí.
ŽIVĚ Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání".
Co to sakra je, nevěřili ve Švédsku. Čechům teď závidí matematiku pro čtvrtfinále
3:0 po 13 minutách. Český nástup do pondělního zápasu hokejového mistrovství světa zaskočil vedle trenéra národního týmu Radima Rulíka i švédská média. Ta rozebírala také to, co česká výhra 4:3 znamená pro klíčové čtvrtfinále.
Honba za svatým grálem. Film Šifra mistra Leonarda pobouřil křesťany i muslimy
Román Šifra mistra Leonarda bývá označován za největší bestseller 21. století. Vzbudil ovšem i nezvyklé pohoršení, neboť šokoval tvrzením, že Ježíš Kristus zplodil s Maří Magdalénou potomka. Katolická církev se rozhořčeně vymezila proti knize i její filmové adaptaci. Od její premiéry na MFF v Cannes v neděli uplynulo 20 let.