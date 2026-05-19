19. 5. Ivo
Zahraničí

Střelba na islámské centrum v San Diegu si vyžádala pět mrtvých, včetně dvou útočníků

ČTK

Střelba v mešitě v San Diegu v Kalifornii si v pondělí vyžádala tři mrtvé muže a oba náctiletí podezřelí jsou po smrti, uvedla podle agentury AP policie. Agentura Reuters rovněž s odvoláním na policii píše o pěti mrtvých.

Islamic Center Shooting
Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. (Islámské centrum, San Diego, pondělí 18. května)Foto: CTK
Z Islámského centra v San Diegu, které se nachází asi 14 kilometrů severně od centra bylo hlášeno několik výstřelů, uvedl zástupce místní policie Anthony Carrasco. Šéf policie San Diega Scott Wahl později na tiskové konferenci uvedl, že případ je pokládán za zločin z nenávisti.

Zpravodajský web stanice CNN s odkazem na úřady uvedl, že mezi oběťmi je člen ostrahy a že dva podezřelí byli nalezeni mrtví v autě nedaleko mešity a že zřejmě spáchali sebevraždu střelnou zbraní.

Islámské centrum je podle svých webových stránek největší mešitou v okrese San Diego. Součástí areálu je škola Al Rashid, která podle webu nabízí kurzy arabštiny, islámských studií a koránu. Podle leteckých záběrů bylo více než deset dětí vyvedeno z parkoviště areálu, kde jsou nyní desítky policejních vozidel.

Kancelář guvernéra Gavina Newsoma uvedla, že byl informován o situaci. „Jsme vděční záchranářům na místě, kteří pracují na ochraně obyvatel, a vyzýváme všechny, aby se řídili pokyny místních úřadů,“ uvedla na sociální síti X.

Program convention of the Law and Justice party in Katowice

Stíhaný polský exministr uprchnul do USA díky americkému diplomatovi

Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to v pondělí napsala agentura Reuters.

Tom Hanks v roli odborníka na symboly Roberta Langdona a Audrey Tautou jako francouzská kryptoložka Sophie Neveu ve filmu Šifra mistra Leonarda (2006).

Honba za svatým grálem. Film Šifra mistra Leonarda pobouřil křesťany i muslimy

Román Šifra mistra Leonarda bývá označován za největší bestseller 21. století. Vzbudil ovšem i nezvyklé pohoršení, neboť šokoval tvrzením, že Ježíš Kristus zplodil s Maří Magdalénou potomka. Katolická církev se rozhořčeně vymezila proti knize i její filmové adaptaci. Od její premiéry na MFF v Cannes v neděli uplynulo 20 let.

