„Středozemní moře a Atlantik jsou hřbitovy bez náhrobků.“ Papež vyzval k pomoci běžencům

Papež Lev XIV. během své čtvrteční návštěvy Kanárských ostrovů vyzval k zajištění bezpečných a legálních cest pro migraci a uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí především pro Evropu. Papež to řekl v přístavu Arguineguín na ostrově Gran Canaria, který se před několika lety, během pandemie covidu-19, stal symbolem nedůstojného zacházení s běženci.
„Toto drama se musí stát příležitostí k sebereflexi: pro země původu, které musí vytvořit podmínky pro mír, spravedlnost a rozvoj, pro tranzitní země, které mají chránit slabé a nenechávat je v rukou zločineckých sítí, pro Evropu, která nemůže hlásat lidskou důstojnost a přitom si zvykat na to, že Středozemní moře a Atlantik jsou hřbitovy bez náhrobků,“ řekl papež.
Ten se ve čtvrtek rovněž setkal s několika migranty a se zástupci církve a humanitárních organizací, kteří běžencům pomáhají, za což jim poděkoval, napsal deník El País.
Vyzval také mezinárodní společenství k efektivní spolupráci při pomoci migrantům. Papež uvedl, že lidé, kteří připlouvají na Kanárské ostrovy, mají strach a hlad a řada z nich na cestě ze svých zemí zažila násilí. Pašerácké mafie označil za monstra, která obchodují s beznadějí a zotročují ženy a děti.
Po projevu papeže účastníci akce v přístavu Arguineguín uctili minutou ticha ty, kteří při cestě po moři za lepším a bezpečnějším životem zemřeli. Papež na jejich památku také hodil do moře kytici.
Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) loni na této trase zemřelo nebo se pohřešovalo 1172 migrantů. Loni se na Kanárské ostrovy dostalo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) téměř 18 tisíc běženců, což je výrazně méně než v roce 2024, kdy připlulo touto trasou na 46 900 migrantů.
Papež Lev XIV. pokračuje v týdenní návštěvě Španělska, kterou zahájil 6. června v Madridu. Poté zavítal do Katalánska, kde v Barceloně ve středu mimo jiné požehnal nové věži chrámu Sagrada Familia. Návštěvu ve Španělsku papež zakončí v pátek na ostrově Tenerife, kde rovněž navštíví centrum pro migranty.
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