Zahraničí

Střed Spojených států od čtvrtka zasáhlo 18 tornád. Vyžádaly si nejméně osm obětí

ČTK

Nejméně osm lidí zemřelo při 18 tornádech, která od čtvrtka do soboty zasáhla střed USA od Michiganu po Oklahomu. Desítky dalších lidí utrpěly zranění, informovaly v pondělí americké úřady, které citoval zpravodajský server The Guardian.

Následky tornáda v americkém městě Union City ve státě Michigan
Mezi nejhůře postižená místa patřilo městečko Union City (na snímku) v jihozápadní části Michiganu, které zasáhl vítr s rychlostí 257 kilometrů v hodině. Foto: REUTERS
Tyto bouře jsou nejnovější připomínkou, jak jsou v éře globálního oteplování podobné vážné klimatické jevy čím dál tím častější, dodal The Guardian.

Národní meteorologická služba NWS potvrdila, že od čtvrtka do soboty zaznamenala 18 tornád. Osm z nich dostalo označení EF2 nebo EF3, což je kategorie se silným větrem dosahujícím 180 až 265 kilometrů v hodině.

Následky tornáda v americkém městě Three Rivers ve státě Michigan
Následky tornáda v americkém městě Three Rivers ve státě Michigan.Foto: REUTERS

Mezi nejhůře postižená místa patřilo městečko Union City v jihozápadní části Michiganu, které zasáhl vítr s rychlostí 257 kilometrů v hodině. Tornádo odneslo a zničilo několik domů, po kterých zůstaly jen betonové základy. Poškozeno tu bylo asi 70 budov a zahynuli tři lidé.

Tornáda, která postihla střední část USA, přišla jen několik týdnů poté, co severovýchod Spojených států zasáhlo několik sněhových bouří při jedné z nejkrutějších zim v nedávné historii.

