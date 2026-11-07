Straka už šest let tyranizuje dvanáctiletého chlapce. Uvedl překvapivý důvod

Dvanáctiletý chlapec z australského státu Victoria se každé jaro stává terčem útoků jednoho a téhož ptáka. Straka na něj nalétává, klove ho do hlavy a nešetří ho ani ve chvílích, kdy je mezi kamarády. Podle odborníků si ho může pamatovat díky jeho nápadnému vzhledu. Chlapec má totiž dlouhé a výrazně zrzavé vlasy.
Nepřátelství mezi Louisem a ptákem trvá už šest let. Začalo ve chvíli, kdy flétňák australský, známý také jako australská straka, zaútočil na chlapce při jízdě na kole. Školák se tehdy bránil koštětem a ptáka udeřil.
Od té doby se pták každé jaro vrací s železnou jistotou a trvajícím nepřátelstvím. Hnízdí totiž poblíž jeho domova a v období rozmnožování znovu podniká na chlapce útoky.
Louis se před ním snaží chránit. Na cestu do školy si někdy vybírá jiné trasy a nosí s sebou špičatou hůl, kterou se pokouší straku odehnat. Ani to ale příliš nepomáhá. Opeřenec si ho podle něj dokáže najít, například i když jde s ostatními dětmi.
„Když jdu do školy, klove mi díry do hlavy,“ řekl Louis australské veřejnoprávní stanici ABC. Přiznal také, že se ptáka pokouší uklidnit tím, že na něj mluví. Zatím však bez úspěchu. „Je trochu zlý,“ dodal.
Chlapcova teorie
Chlapec se domnívá, že si ho pták vyhlédl podle jeho dlouhých zrzavých vlasů. Jeho teorii přitakává i Darryl Jones, emeritní profesor Griffithovy univerzity a odborník na chování zvířat. Podle něj může výrazný účes skutečně flétňákovi usnadňovat identifikaci chlapce.
Straky si totiž dokážou zapamatovat až třicet lidských tváří a rozlišovat jednotlivé lidi, kteří se pohybují na jejich teritoriu. „Cokoli, co ho odlišuje od ostatních, může hrát roli. Jeho dlouhé vlasy, které mu vykukují zezadu zpod cyklistické helmy, ho odlišují od všech ostatních, kteří jezdí na kole,“ vysvětlil Jones pro ABC.
Dodal, že dlouhodobá nevraživost není u těchto ptáků ničím výjimečným. Jeden z jeho kolegů se například stal terčem útoků konkrétní skupiny strak. Ptáci ho poznali dokonce i po patnácti letech, které strávil v zahraničí.
Podle Jonese ale ještě není vše ztraceno. Straky totiž lze údajně získat na svou stranu pomocí pamlsků. Sám prý pomohl zhruba dvaceti lidem ukončit podobně nesmiřitelné konflikty. Doporučuje například nechat ptákovi na zemi trochu mletého masa nebo sýra, aby si člověka spojil s příjemným zážitkem.
„I ty nejprotivnější straky se nakonec mohou ukázat jako milé, když je krmíte a dobře s nimi zacházíte,“ tvrdí odborník.
Útoky australských strak jsou problémem především na jaře, kdy si ptáci chrání hnízda a mohou nalétávat na kolemjdoucí. Někdy přitom míří přímo na oči a způsobují vážná zranění.
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