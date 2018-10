Strach, zloba, lůza. V USA přituhuje, Trump i demokraté se předhánějí v útocích

Do klíčových voleb do Kongresu zbývají jen týdny. Donald Trump vykresluje demokraty jako nebezpečné socialisty. Ti zase vyzývají voliče, aby ve svých projevech odporu ještě přitvrdili.

Washington - V americké politice přituhuje. Republikáni i demokraté se před volbami do Kongresu rozhodli vsadit na negativní emoce, zlobu a strach, aby za necelé čtyři týdny dostali své příznivce k volebním urnám.

Na předvolební mítinky prezidenta Donalda Trumpa, kde podporuje republikánské kandidáty do Kongresu, se vrátilo skandování publika "zavřete ji, zavřete ji".

Heslo "lock her up" ovšem tentokrát nemíří proti Hillary Clintonové, která byla Trumpovou soupeřkou v prezidentských volbách 2016. Ale proti demokratické senátorce Dianne Feinsteinové, která se v předchozích týdnech pokusila zablokovat schválení prezidentova kandidáta Bretta Kavanaugha do Nejvyššího soudu USA (soudce Kavanaugh nakonec senátním hlasováním prošel a stal se členem Nejvyššího soudu, pozn. red.).

Obvinění z údajného pokusu o znásilnění, kterého se měl soudce dopustit jako středoškolský student a jímž Feinstenová i další demokraté zdůvodňovali svůj odpor vůči jeho nominaci, označuje Trump za podvod šířený "lidmi, kteří jsou sami zlo".

Podle Trumpa demokraté a jejich voliči, kteří proti Kavanaughovi demonstrovali na Kapitolu a přímo na chodbách a v jednacích místnostech Senátu, ukázali, že jsou "radikálním, demokratickým davem".

Trump varuje, že se nesmějí dostat k moci. "Vzali by pryč všechno, čeho jsem od svého zvolení dosáhl," burcuje Trump na předvolebních shromážděních voliče.

S demokraty by podle něho přišla "zločinnost, socialismus, chaos a chudoba". "Velmi rychle by naši zem změnili ve Venezuelu", varuje Trump před "šílenými, vyšinutými" demokraty.

Rukavičky se ale odkládají i na druhé straně. "Když jdou tak nízko, tak je nakopněme. Za tím si stojí naše nová demokratická strana," prohlásil o víkendu na předvolebním shromáždění v Georgii demokrat Eric Holder, který byl ministrem spravedlnosti v administrativě Baracka Obamy.

Na slušnost je pozdě

Holder tím parafrázoval výrok Michelle Obamové z prezidentské kampaně 2016. "Když jdou oni nízko, my jděme nahoru," tvrdila tehdy Obamová, že odpovědí na Trumpovy útoky má být klidná a důstojná reakce demokratů.

Na to teď není kdy, zní ale nyní z demokratické strany. "Jsme zatraceně hrdí, že jsme demokraté. A budeme tvrdě bojovat za ideály demokratické strany," burcoval Holder o víkendu demokratické voliče.

A rovněž podle Hillary Clintonové přišel čas, aby se demokraté za svoji politiku prali tvrději. "Nemůžete se chovat slušně vůči straně, která se snaží zničit vše, za čím stojíte, na čem vám záleží," prohlásila v úterý v rozhovoru pro CNN.

Pokud demokraté vyhrají nadcházející volby a získají většinu v jedné nebo obou komorách Kongresu, podle Clintonové se slušnost může vrátit. "Ale do té doby jediné, čemu republikáni rozumí a co respektují, je síla," upozornila Clintonová.

Republikáni její slova okamžitě použili jako důkaz, že mají pravdu, když o demokratech mluví, jako o divokém davu. "Krajně levicový dav to nevzdává. Žádný smír pokud nebude po jejich? Takhle to levičáci berou. Ale Američané naštěstí vědí, že bezobsažná politika založená na nenávisti, zlobě a zastrašování není ve skutečnosti způsob, jak vládnout demokratické zemi," odpověděl Clintonové vůdce republikánů v Senátu Mitch McConnell.

Naštvaná lůza

"Vážně, Hillary?" reagoval pak na Twitteru republikánský kongresman Steve Scalise, který byl loni těžce postřelen politicky motivovaným útočníkem.

Vzájemné ataky mezi republikány a demokraty budou s blížícími se volbami pravděpodobně ještě gradovat. Podle Franka Lutze, dlouholetého republikánského konzultanta, je označení "rozlobený dav" pro demokratické aktivisty naprosto případný.

"Radím (republikánským politikům), aby říkali věci tak, jak jsou. A když vidíte lidi, jak křičí na senátory, tak je to prostě naštvaná lůza," řekl Lutz stanici NPR.

Lawrence Jacobs, ředitel Centra pro studia politiky a vládnutí na univerzitě v Minnesotě, upozorňuje, že Amerika už tento politický slovník zažila - už dříve jedna strana mluvila o lůze, chaosu a druhá se proti tomu radikalizovala výzvami k ještě větším protestům.

Recept a la Nixon

"Tento specifický jazyk už jsme od republikánů slyšeli v 60. a 70. letech. V odpovědi na demokratické protesty a demonstrace i nepokoje ve městech. Republikáni se na to zaměřili, říkali, že demokraté podporují chaos. A v rukou Richarda Nixona to velmi zafungovalo," připomíná Jacobs Nixonovo dvojnásobné vítězství v prezidentských volbách v roce 1968 a 1972.

Trump a republikáni se teď podle Jacobse snaží použít obdobnou taktiku. "Oslovuje to pocit nejistoty, nebezpečí… Ve své voličské základně to Trump umí využít pro svoji podporu," dodává.

Jeho slova potvrzuje i úterní komentář Donalda Trumpa pro deník USA Today, v kterém prezident napsal, že pokud by demokraté ve volbách získali Kongres, "dostali bychom se nebezpečně blízko k socialismu v Americe".

"Každý jeden občan by byl tímto radikálním posunem v americkém životě poškozen. Všude, kde socialismus zkusili, to přineslo utrpení, strádání a rozklad," varuje Donald Trump s tím, že "radikální američtí demokraté" by prý v Americe zavedli "ekonomický model Venezuely".

