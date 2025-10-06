Vězni nejvyšší hory světa. Stovky lidí čekají na záchranu, přišla první špatná zpráva

Záchranné práce na nejvyšší hoře světa pokračují. Čínské úřady potvrdily, že záchranáři jsou s uvězněnými v kontaktu.
Ke-šuang Čche vzpomíná, že podle předpovědi mělo sněžit jen v noci. Další den byla hlášena jasná obloha. Její skupina postavila stanový tábor a rozhodla se přečkat noc.
"Když jsme se ráno probudili, zasypal nás asi metr sněhu," vzpomíná žena a dodává, že se její skupina rozhodla vrátit se zpět. Cestou dolů potkali místní tibetské vesničany, kteří nesli zásoby pro záchranáře a přeživší. "Měla jsem velké štěstí, že jsem se odtamtud dostala," dodává.
Takový říjen nikdo nepamatuje
"V Himálaji jsem byl asi 20krát. Takové počasí jsem ale nikdy nezažil," uvedl pro BBC zkušený turista Šu-čchang. "Všichni jsme byli promočení. V takových podmínkách a s tak silným sněhem dojde podle mých zkušeností velmi snadno k podchlazení," dodává.
Průvodci i turisté se shodují, že na říjen je takové počasí velmi neobvyklé. Policie mezitím povolala hasiče a zorganizovala záchranné týmy složené z místních vesničanů.
Návštěvnické centrum Mount Everest a okolní turistické atrakce byly až do odvolání uzavřeny z důvodu nebezpečných podmínek. Na sociálních sítích to uvedly místní úřady.
Dvě stě lidí stále čeká na záchranu
Záchranné týmy v Tibetu usilovně pracují na uvolnění cesty k asi 200 lidem, uvězněným ve vysoké nadmořské výšce na východním svahu Mount Everestu. Sníh blokuje přístupové cesty, které se snaží prokopat stovky místních vesničanů a záchranářů.
Podle BBC je velmi obtížné získat aktuální informace, jelikož čínská vláda odmítá komunikovat se zahraničními novináři.
Sněhová bouře udeřila během osmidenních čínských svátků Zlatého týdne, během kterých se mnoho turistů vydává do údolí Karama v Tibetu, které vede k východní straně Everestu.
Celý region v současné době sužuje extrémní počasí. V sousedním Nepálu si prudké deště a následné sesuvy půdy vyžádaly nejméně 43 obětí. Jižní pobřeží Číny zasáhl tajfun Matmo, což si vynutilo evakuaci více než 150 000 lidí, píše BBC.