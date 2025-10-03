Zahraničí

Stovky tisíc lidí v Itálii demonstrují za svobodnou Palestinu, stávkují i za flotilu

ČTK ČTK
před 53 minutami
Stovky tisíc lidí po celé Itálii vyšly v pátek do ulic demonstrovat za svobodnou Palestinu a proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Akci zorganizovaly největší italské odbory, které vyzvaly ke stávce v solidaritě s mezinárodní flotilou, jejíž účastníky zadržela tento týden izraelská armáda na cestě s humanitární pomocí do Gazy.
Protestující za svobodnou Palestinu v Římě, 3. října 2025
Protestující za svobodnou Palestinu v Římě, 3. října 2025 | Foto: Reuters

"Je to krásný den mobilizace a stávky s vysokou účastí, která ukazuje, že Itálie je lepší než ti, kteří jí vládnou," citovala agentura ANSA šéfku opoziční středolevé Demokratické strany Elly Schleinovou. "Je to stávka za Gazu a za svobodnou Palestinu," dodala. Mezi téměř pěti sty účastníky humanitární flotily, která vyplula 1. září z Barcelony, byli i čtyři italští zákonodárci.

Kvůli stávce byla v Itálii zrušena řada vlakových spojů v Římě, Miláně či Turíně a další nabíraly velká zpoždění, zavřené zůstaly některé školy a zrušeno bylo i několik vnitrostátních letů, napsala agentura ANSA.

Italská premiérka Giorgia Meloniová už ve čtvrtek výzvu ke generální stávce odsoudila. Místopředseda vlády a ministr dopravy Matteo Salvini vzkázal šéfovi největších italských odborů Mauriziovi Landinimu, že za stávku ponese důsledky. Podle úřadu, který má v zemi na starost dohled nad stávkami, je protest nelegální, protože nebyl nahlášen v řádném předstihu.

Stávku vyhlásily největší italské odbory CGIL ve středu, kdy izraelská armáda začala zásah proti flotile více než čtyř desítek lodí, jež se snažily dovézt humanitární pomoc do Gazy. Akce měla upozornit na katastrofální podmínky, v nichž žijí palestinští civilisté kvůli masivnímu izraelskému bombardování a kvůli tomu, že Izrael do Pásma Gazy s asi dvěma miliony obyvatel jen omezeně vpouští kamiony s potravinami a zdravotnickým materiálem.

Demonstrace se konají v Miláně, Římě, Janově, Benátkách, Pise a také na Sicílii či na Sardinii. Protestující zablokovali už ráno i cestu do přístavu v Livornu či Neapoli, na několika místech blokovali silnice a ve Florenci, Katánii či Perugii koleje. Mnozí vyšli do ulic s palestinskými vlajkami a různými transparenty, na nichž se často objevovaly nápisy Svobodná Palestina či Zastavte genocidu. Z té viní Izrael řada zemí a totéž uvedla v září i nezávislá vyšetřovací komise OSN. Letos v srpnu panel OSN oznámil, že v Gaze je hladomor. Izraelská vláda odmítá obvinění z genocidy i to, že by v Gaze byl hladomor.

zahraničí Aktuálně.cz Obsah Itálie Palestina protest stávka odbory demonstrace

