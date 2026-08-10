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Zahraničí

Stovky telefonátů kvůli hrobu fiktivního skřítka. Fanoušci Harryho Pottera dosáhli přesunu podmořského kabelu

ČTK

Fanoušci Harryho Pottera dosáhli přemístění podmořského kabelu mezi Británií a Irskem, který stál 430 milionů liber (12,2 miliardy Kč) a měl procházet v místě fiktivního hrobu skřítka Dobbyho, postavy z filmu o mladém čaroději podle předlohy spisovatelky J. K. Rowlingové. Kabel nyní místo toho vede v blízkosti lidských ostatků z doby bronzové, píše deník The Guardian.

Harry Potter a Kámen mudrců
Harry Potter a Kámen mudrcůFoto: Warner Bros
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Ve filmu Harry Potter a relikvie smrti byl Dobbyho pohřeb natočen na pláži Freshwater West v hrabství Pembrokeshire na jihozápadě Walesu. Fanoušci díla tam od té doby míří, aby na určené místo položili oblázky s nápisy jako „Zde leží Dobby“ a vzkazy skřítkovi.

Pokračují v tom navzdory tomu, že je organizace na ochranu památek a přírody National Trust, která pláž vlastní, požádala, aby to nedělali. Pláž je totiž je ekologicky citlivou lokalitou.

Podmořský kabel Greenlink, který připojuje britskou distribuční síť elektřiny provozovanou společností National Grid k Irsku, měl původně vést skrz Dobbyho hrob, řekl manažer projektu Simon Ludlam v podcastu Energy Revolution.

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Fanoušci Harryho Pottera se o plánu dozvěděli, když o tom Ludlam mluvil v rozhovoru se stanicí BBC. Kabel dlouhý 200 kilometrů měl být zaveden pod zem na pláži Freshwater West. „Natočili jsme to, skončili jsme, jel jsem zpět do Londýna a o pár týdnů později to odvysílali. Dostali jsme stovky telefonátů, doslova stovky,“ řekl Ludlam.

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Ludlam nevěděl, kdo je Dobby, a telefonáty, které jeho společnost Etchea Energy obdržela, ho zmátly. „Zdá se, že to postavíme přímo přes Dobbyho hrob,“ řekl mu jeden kolega. Firma poté pověřila projektanty, aby našli novou trasu, která by se hrobu vyhnula.

„Mnoho lidí z toho mělo velkou radost. Projekt nyní pokračuje a Dobby je spokojený,“ řekl Ludlam „Nakonec jsme se dost přiblížili skutečným ostatkům z doby bronzové, ale Dobbyho hrobu jsme se vyhnuli,“ dodal.

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